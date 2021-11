Družimo se s najmoćnijima - Liana Keserić: Sanjaj veliko, ali radi malo!

Iako se nadala da je to iza nas, pandemija koronavirusa će nas, svjesna je Liana Keserić, predsjednica Uprave Raiffeisenbanka Austria, pratiti i kroz 2022. godinu. Samim time izazovi su sve veći i veći, a život postaje sve stresniji i stresniji. Stoga će se u idućoj godini jedna od najmoćnijih žena hrvatskog biznisa fokusirati na to da što više sluša ljude oko sebe, svoju organizaciju i njezin puls te će pokušati djelovati u malim koracima i mjeriti njihov učinak.

- Pokušat ću biti blaža prema sebi u 2022., malo manje očekivati i malo se više ponekad nagraditi - kaže Keserić ususret 11. međunarodnoj konferenciji Žene u biznisu, koja će se održati 2. prosinca na Zagrebačkom velesajmu.

Čelnica Raiffeisen banke bi, da se može vratiti u prošlost, sebi poručila: 'Sanjaj veliko, ali radi malo!'. Stoga najveću inspiraciju i pronalazi u malim stvarima.

- Vesele me strašno dnevni mali uspjesi, kvalitetne isporuke naših ljudi u organizaciji, kad nešto dobro napravimo za klijenta. Inspirira me svaki feedback koji dobijem, bio on pozitivan ili negativan, uvijek nađem u njemu nešto za sebe - nabraja Keserić dodajući na tu listu ljude koji rade sa srcem te svog sina koji je, kako kaže, odvlači u dječji mindset.

O čemu smo još pričali s Lianom Keserić pogledajte u videu!

Ovogodišnje izdanje konferencije okupit će mnoštvo uspješnih i zanimljivih žena koje su svoje karijere izgradile na mnogim različitim poljima djelovanja. Tako će među sudionicama programa biti nogometna sutkinja Ivana Martinčić, predsjednica Uprave KTC-a Daliborka Kranjčić, specijalistica psihijatrije u KBC-u Zagreb i profesorica na Medicinskom fakultetu Martina Rojnić Kuzman, direktorica Komunikacijskog laboratorija i predsjednica Nadzornog odbora HUP-a Manuela Šola, direktorica poslovnog razvoja u Qev Tech Monika Mikac, generalna direktorica SAP Hrvatska Anita Lacmanović, direktorica konzultantske tvrtke Spona Code Diana Kobas Dešković, predsjednica Hrvatskog glazbenog zavoda i profesorica Pravnog fakulteta Romana Matanovac Vučković, voditeljica ureda glavnog direktora HUP-a i direktorica Global Compact mreže Hrvatska Vali Marszalek, psihologinja i account executive u agenciji Señor Anamaria Vuić, korporativni trener i coach te direktorica strateškog razvoja Sveučilišta VERN' Iva Biondić te osnivačica i ravnateljica Međunarodne britanske škole Vedri obzori Milena Prodanić Tišma.

Na konferenciji će tradicionalno biti dodjeljene nagrade deset najmoćnijih žena te će biti predstavljena najnovija lista 300 najmoćnijih žena hrvatskog biznisa.