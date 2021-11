Družimo se s najmoćnijima - Nataša Rapaić: Naučili smo da u najtežim vremenima ljudi daju najbolje od sebe

Članica Uprave Hrvatskog Telekoma Nataša Rapaić nada se da će 2022. biti jedna 'staro normalna' godina u kojoj će se moći raditi inspirativni projekti, u kojoj će se rasti, putovati, provoditi više vremena s onima koje volimo, više uživati i manje biti pod stresom. Iako su ova i prošla godina bile zahtjevne, to je vrijeme koje polako ostavljamo iza sebe, a i ono ostavlja neke pouke.

– Naučili smo da ne možemo ništa obećati ni sebi ni drugima jer očito se situacija vrlo često mijenja. Isto smo tako naučili i da budemo fleksibilni i da se prilagodimo i dobro je da smo naučili da u najtežim vremenima ljudi uvijek daju najbolje od sebe – rekla je Rapaić.

U svom uredu u novoj poslovnoj zgradi Hrvatskog Telekoma uoči 11. međunarodne konferencije Žene u biznisu, koja će se održati 2. prosinca na Zagrebačkom velesajmu, ova poslovna žena koja se već godinama nalazi među deset najmoćnijih žena hrvatskog biznisa otkrila je i što smatra da je prava snaga čovjeka.

– To je vjerovati u sebe, u svoje vrijednosti i biti konzistentan u provođenju svega što radi i u tim vrijednostima – istaknula je članica Uprave HT-a izdvojivši kao snagu žene, u poslovnom smislu, to što ima manji ego, empatičnija je i sklonija samokritici. No, naglasila je da je opasno generalizirati.

Što smo još pričali s Natašom Rapaić pogledajte u videu!

Ovogodišnja konferencija Žene u biznisu okupit će mnoštvo uspješnih i zanimljivih žena koje su svoje karijere izgradile na mnogim različitim poljima djelovanja. Tako će među sudionicama programa biti nogometna sutkinja Ivana Martinčić, predsjednica Uprave KTC-a Daliborka Kranjčić, specijalistica psihijatrije u KBC-u Zagreb i profesorica na Medicinskom fakultetu Martina Rojnić Kuzman, direktorica Komunikacijskog laboratorija i predsjednica Nadzornog odbora HUP-a Manuela Šola, direktorica poslovnog razvoja u Qev Tech Monika Mikac, generalna direktorica SAP Hrvatska Anita Lacmanović, direktorica konzultantske tvrtke Spona Code Diana Kobas Dešković, predsjednica Hrvatskog glazbenog zavoda i profesorica Pravnog fakulteta Romana Matanovac Vučković te voditeljica ureda glavnog direktora HUP-a i direktorica Global Compact mreže Hrvatska Vali Marszalek.

Na konferenciji će tradicionalno biti dodjeljene nagrade deset najmoćnijih žena te će biti predstavljena najnovija lista 300 najmoćnijih žena hrvatskog biznisa.