Družimo se s najmoćnijima: Pratite uživo desetu konferenciju Žene u biznisu

Desetu jubilarnu konferenciju Žene u biznisu ove godine zbog aktualnih epidemiološkim mjera održavamo prvi puta online i svi koji to žele mogu nam se besplatno pridružiti.

Konferencija na kojoj će biti predstavljena prestižna lista 300 najmoćnijih žena hrvatskog biznisa s programom počinje u 10 sati.

U programu su dva One on One razgovora: prvi u Hrvatskoj popričat ćemo s izvršnom direktoricom i potpredsjednicom odjela za marketing i medije United Groupa Victoriyom Boklag, a potom i s novom generalnom direktoricom SAP-a za Jugoistočnu Europu Josphin Gallom.

Prije no što se dodijele priznanja za deset najmoćnijih žena, održat će se i četiri panela na aktualne teme: Kako biti uspješan kod kuće i od kuće, Što kad propadnu i plan A i plan B i plan C, I neuspjeh je dio uspjeha te Nemoj da ti 2020. prođe, a da ništa nisi naučio!

Kliknite na poveznicu i ugodno se smjestite u prvom redu do zaslona jer događaj koji iščekujemo cijele godine samo što nije započeo.