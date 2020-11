Generalna direktorica SAP-a za JIE stiže na jubilarnu konferenciju Žene u biznisu

SAP, globalni tržišni lider u aplikacijskom softveru za poduzeća, kompanija je koja pomaže malim i velikim tvrtkama diljem svijeta i iz svih mogućih industrija u transformaciji ka inteligentnim poduzećima. A da u tome itekako uspijevaju potvrđuju sami iznoseći informaciju kako čak 77 posto svjetskog prihoda od transakcija dodiruje neki SAP sustav. SAP globalno zapošljava preko 100 tisuća ljudi, a samo u regiji Jugoistočne Europe, koja uz Hrvatsku pokriva još 11 zemlja, radi oko 2.000 ljudi. Kako bi oni bili što produktivniji, posebice u vremenu pandemije, kompanija je u srpnju ove godine predstavila novu organizacijsku strukturu s ciljem postizanja ujednačene i jedinstvene prisutnosti u Hrvatskoj, te u Ukrajini, Rumunjskoj, Bugarskoj, Sloveniji, Srbiji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Moldaviji i Crnoj Gori. A novu organizacijsku strukturu prati i novi upravljački tim na čijem je čelu Josephin Galla, generalna direktorica za SAP Jugoistočnu Europu, koju će hrvatska poslovna zajednica, a i cjelokupna javnost upoznati na desetoj, jubilarnoj Liderovoj konferenciji Žene u biznisu.

Prije nego što je prihvatila novu ulogu, Josephin Gala bila je generalna direktorica za SAP Vijetnam i članica Izvršnog tima za SAP Jugoistočnu Aziju. Tijekom svoje karijere, kroz različite uloge na prodajnim i vodećim pozicijama, posvetila se rastu i razvoju SAP poslovanja diljem Europe, Azije i Sjeverne Amerike. Vodila je tim za implementaciju SAP-a u javni sektor diljem Jugoistočne Azije koji je pomagao vladama da poboljšaju svoje poslovne procese i provedu digitalnu transformaciju i još mnogo toga. Rođena je u Berlinu gdje je i diplomirala Međunarodnu ekonomiju u Međunarodnoj poslovnoj školi, a na Sveučilištu u Sunderlandu diplomirala je kao prvostupnik poslovne administracije. Osim materinjeg njemačkog, govori engleski, španjolski, a služi se i francuskim i kineskim. Za sebe tvrdi da joj je velika strast poboljšati živote ljudi kroz tehnologiju, pa će to zasigurno biti i jedna od tema razgovora koji će s Josephin Gallom voditi Gordana Gelenčer.

Konferencija Žene u biznisu već cijelo jedno desetljeće okuplja poslovne žene, poduzetnice, vlasnice tvrtki, menadžerice i direktorice kompanija iz Hrvatske, regije, a i puno šire, što je sada potpuno jasno. Ni uz svu intuciju, koju naše govornice navode kao jednu od glavnih osobina žena u biznisu, nismo mogli predvidjeti pandemiju, pa se tako ova izuzetno poznata i popularna konferencija ove godine iznimno održava online i to 3. prosinca od 10 sati. No, to neće utjecati na sadržaj koji je bogatiji nego ikad. Na konferenciji ćemo tako dobiti inspiraciju kako ostati uspješna kod kuće i od kuće, u vremenu posebno izazovnom za žene koje su i poslovne žene i majke i supruge, a nerijetko i učiteljice i kuharice i francuske sobarice, uglavnom sve to istodobno. Na drugom panelu adresirat ćemo temu kakve lidere i liderice ovo vrijeme treba i koliko je ova nesvakidašnja kriza u biti samo pokazala da su 'ženske' osobine u vođenju možda fleksibilnije od suprotnog spola. Govorit ćemo i o tome da nas ne smije obeshrabriti neuspjeh i kako ga pretvoriti u uspjeh, a još jedna žena u biznisu zasjat će na razgovoru jedan na jedan s Gelenčer - Viktoryja Boklag, šefica United Groupa, koji spaja Novu TV i N1 televiziju, Tele 2 koji postaje Telemach i cijeli splet telekom i medijskih usluga i sadržaja diljem regije. Posljednji bi nas panel trebao probuditi i natjerati da, ako nismo, ovu godinu iskoristimo da nešto naučimo jer mu je službeni naziv Nemoj da ti 2020. prođe, a da ništa nisi naučila! Cijeli program će se okončati dodjelom priznanja za 10 najmoćnijih žena hrvatskog biznisa.

Sjedalo u prvom redu do zaslona rezervirajte još danas. Ulaz je besplatan, ali prijava je obavezna. Prijaviti se možete ovdje.