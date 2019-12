Ivana Paradžiković: Najveći kompliment mi je kada muškarac prizna da je zbog emisije plakao

- Kroz veliki dio povijesti književnim djelima dominirani su ženski likovi koje je neka muška ličnost trebala spasiti ili kao fatalne žene koje su radile probleme muškarcima. No, s vremenom se u književnosti pojavilo puno ženskih autorica, a i ženski likovi u romanima su snažne osobe, koje ne trebaju muškarca da bi uspjele. Muškarci su dominirali svijetom stoljećima i dobili smo to što smo dobili. Nije sve bilo loše no vrijeme je da svijet prepustimo ženama – izjavio je na panelu o zalogu za budućnost književnik Kristian Novak. Ispričao je da su ga odgojile tri žene – baka, majka i sestra Sanja, koja mu je danas najveći kritičar i desna ruka u pisanju romana.

Ivana Paradžiković, novinarka i urednica Nove TV rekla je da priroda njezinog posla podrazumijeva i prijetnje i pritiske, da se svakodnevno bavi više sudskim tužbama nego svojim poslom, ali da tome ne želi pridavati veliku važnost. Svaki put kad ju je negdje netko podcjenjivao zbog toga što je žena, i to zgodna žena, njoj bi to bila dodatna motivacija da pokaže zube i gard.

- Nekad mislim da je svijet koji ostavljamo mlađim generacijama puno bolji, ali i da je to ponekad i hendikep. Naime, današnja djeca imaju sve, a samim time i puno manje strasti i potrebe da se bore – rekla je Paradžiković. Dodala je i da joj je najveći kompliment to kada joj neki muškarac prizna da je zbog emisije plakao.

– Kod nas je to još uvijek sramota. To je neki moj zalog za budućnost – zaključila je Paradžiković.

Slična iskustva imala je i mlada 20-ogodišnja panelistica Magdalena Plančić, brend menadžerica obiteljskog biznisa Vinarija Plančić, koja smatra da je vinarstvo ženski biznis te da 70 posto poslova može obaviti sama. Ono što ne može, ovisno je o čistoj fizičkoj snazi koju žene nemaju u istoj mjeri kao muškarci.

– Teško je kad ste bačeni među lavove i borite se sami. S 15 godina sam spoznala neke stvari i sada s 20 godina cijenim svaku lipu. Da je svijet okrutan - je, ali svi sami sebi krojimo budućnost i otvaramo si putove. Omalovažavanje nas žene čini snažnijima i jačima – izjavila je Plančić i ekskluzivno najavila da je nedavno potpisala ugovor s međunarodnim IT holdingom koji će uložiti u zajednički projekt pod nazivom 'Najljepša i najmodernija vinarija u Dalmaciji'.

Zrinka Bokulić, predsjednica Uprave turističke kompanije Laguna Novigrad, na pitanje kakav svijet ostavljamo mlađim generacijama, istaknula je da na prvi pogled izgleda da novim generacijama ostavljamo kaotičan svijet no ako ga usporedimo s razdobljem od prije 20 godina, da im ostavljamo bolje mjesto.

- Taj svijet je izazovan, ali pruža jako puno mogućnosti. Nadam se da su mladi sposobni prepoznati što im se sve nudi. Uostalom, ne moraju učiti na svojim greškama, mogu ih prepoznati na Youtube kanalu – istaknula je Bokulić.