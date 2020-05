Ivica Kruhek: Nikada prije u povijesti kupac nije u svojim rukama imao toliku količinu moći

PIŠE: Ivica Kruhek

Hrvatska je na počeku razvoja online trgovine. I tako već godinama. No, ipak, postoje trgovci koji su na vrijeme prepoznali kako njihovi kupci mijenjaju navike, kreiraju nove obrasce informiranja i kupovine te traže nove načine interakcije s brandom. Oni koji su to prepoznali danas su vodeći domaći online trgovci. „Ispekli su zanat“ kad je bilo najteže i kada ostali nisu vjerovali da ima ljudi koji će kupiti ono što prodajete bez da su to uhvatili u ruke, popričali s trgovcem ili isprobali artikl prije kupnje. Mnogi i danas ponavljaju tu mantru kako je njihov proizvod specifičan i kako ljudi to neće kupovati online. Demantiraju vas prodajne brojke vaše konkurencije, ali, ne samo one domaće, već i mnogih online trgovaca iz Europe i šire koji pametno privlače kupce na koje ste vi računali i motiviraju ih da novce potroše u njihovim web trgovinama.

No, kao i uvijek do sada, evolucija će one koji se teško mijenjaju i prilagođavaju ostaviti u prošlosti a prilagodljivi će zavladati novim svijetom. Taj novi svijet danas više nego ikada oblikuju i diktiraju kupci i njihove (nove) navike. Nikada prije u povijesti kupac nije u svojim rukama imao toliku količinu moći u kupoprodajnom odnosu kao danas i nikada nije imao više opcija na raspolaganju. A najzahtjevniji kupci, „klinci“ koji sada imaju 18-20 godina, tek dolaze.

Predviđanja kažu da će se trgovina u sljedećih 10 godina promijeniti više nego se promijenila u posljednjih 1000 godina. Ako želite preživjeti ovu evoluciju promjene trebate razumjeti, za njih se pripremati, nove obrasce i procese usvojiti te prave alate implementirati.

Upravo o tim temama govorit ćemo na Lider Akademiji „Kako povećati prodaju?“ u sklopu modula pod nazivom eCommerce - prodaja novog doba koji je na rasporedu 18.06.2020. od 14-17 sati na Zoom platformi.

