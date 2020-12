Jakšić: U provedbi projekata potreban je konsenzus i velika podrška građana

Kako bi pomogla u popravljanju gospodarske i socijalne štete nastale zbog pandemije koronavirusa, pokretanju europskog oporavka te zaštiti i stvaranju radnih mjesta EK je pripremila veliki plan oporavka koji se temelji na iskorištavanju svih mogućih proračuna EU. Na drugom panelu u sklopu konferencije 48 sati sudjelovali su Iva Novak, načelnica sektora Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branko Dukić, gradonačelnik Zadra i Mišel Jakšić, gradonačelnik Koprivnice.

Godine 2020. završava financijski okvir u kojemu na raspolaganju imamo 10,7 milijardi eura za investicije, izrađena je i nacionalna strategija koja će definirati razvojni smjer Hrvatske za iduće desetljeće, a nedavno je postignut i dogovor oko idućeg sedmogodišnjeg proračuna EU.



Nazivnik svim ovim procesima je da su vezane u strateško i operativno planiranje, a sve to zahtijeva dobar plan i uigrane dionike da se sva sredstva iskoriste i da se sve investicije provedu do kraja.



Novak, načelnica sektora, kaže da je u ovom financijskom razdoblju Hrvatska dobila velika sredstva od 10,7 milijardi eura te da je do sredine studenog ugovoreno oko 87 milijardi kuna.



- Veseli da je najbolji postotak bio u operativnom programu konkurentnosti i kohezije. Kada govorimo o operativnom programu ugovoreno je oko 61 milijarde kuna, a najveći segment ugovorenog iznosa odnosi se na razvoj vodne infrastrukture. Ugovoreno je i 12 milijardi kuna za prometnu infrastrukturu te oko 9 milijardi za poduzetništvo. Također, za istraživanje i razvoj ugovorena su sredstva od 4,5 milijardi kuna – rekla je Novak i dodala da operativni program doprinosi ulaganju u infrastrukturu, promet, energetiku, zaštitu okoliša, razvoj poduzetništva i ICT.



Kada se govori o planovima za provedbu programa do kraja godine, Novak navodi da treba ubrzati apsorpciju i certificirati sva sredstva u vrijednosti oko 295 milijuna eura kako bi se ispunio zadani cilj.



Gradonačelnik Zadra Dukić istaknuo je da je Zadar nositelj titule prvaka u povlačenju EU sredstava.



- Za to je zaslužno dobro planiranje Grada, ali i odlična suradnja s poduzećima, sveučilištima i civilnim sektorom – rekao je Dukić i dodao da se u ovom trenutku u Zadru provodi oko 1,7 milijardi kuna projekta.



Koprivnica je grad koji je poznat kao grad koji je proveo jako puno inovativnih projekata, posebno u području inovacija, energetike i zaštite okoliša.



- Ono što je najvažnije u provedbi ovakvih projekata je veliki konsenzus i velika podrška od građana ali i ostalih pravnih subjekata – rekao je Jakšić i dodao da je teško očekivati dobre rezultate ako sami građani ne vjeruju u projekte.

Najbolji primjer toga je odlaganje i razvrstavanje otpada, jer bez građana koji to rade ne bi bilo ni dobrih rezultata, naveo je gradonačelnik Koprivnice. Dodao je da su uza sve projekte usporedno razvijali i komunalni sustav, gospodarenje otpadom, napravili dva reciklažna dvorišta i kompostanu koja će uskoro postati zatvoreni sustav.



Iva Novak, načelnica sektora Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dotaknula se i plana oporavka i obnove u vrijednosti od oko 750 milijardi eura, od kojih je šest milijardi namijenjeno Hrvatskoj.



- Uz 6 bespovratnih milijardi tu je i 3,6 milijardi eura koja smo dobili čime je Hrvatska jedna od država dobitnica tih sredstva. Taj mehanizam je osmišljen da bi odgovorio na izazove pandemije i kako bi osigurao što intenzivniji gospodarski i društveni razvoj – rekla je Novak.



Dukić je dodao kako je Zadar u okviru ITU mehanizma koji daje veće mogućnosti ali i odgovornosti za sam Grad.

- S tim mehanizmom dolazi do decentralizacije i to je najveći dobitak ITU mehanizma, a to je i zalog za daljini razvoj gradova – rekao je Dukić.