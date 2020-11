Jasmina Očko: U vremenima krize uloga kontrolinga presudna je za poslovanje

Počeo je najvažniji kontroling event u Hrvatskoj i regiji - osma po redu konferencija Kontroling, koju zajednički organiziraju Lider i konzultantsko poduzeće Kontroling Kognosko, a pod pokroviteljstvom Međunarodne udruge kontrolera (Internationaler Controller Verein – ICV). Tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana očekujemo zanimljiva i nadasve korisna predavanja o tome kako zadiviti kontrolingom u novonormalnom svijetu, što sugerira i samo naziv konferencije 'Controlling - The time to wow is now'.

- To je najvažnije pitanje ove godine, kako odgovoriti na nepredvidljive izazove koje je pandemija izazvala u poslovnom svijetu i kako u tom odgovoru mogu sudjelovati kontrolori. Koja je njihova uloga, koja alate moraju koristiti i kako podatke tumačiti - istaknula je na početku konferencije Jasmina Očko, konzultantica za primjenu kontrolinga i trenerica za područje kontrolinga u Kontrolingu Kognosko.

- U vremenima krize uloga kontrolinga nije samo rutinska, već i presudna za poslovanje, menadžeri nas više doživljavaju i naš je rad gotovo presudan - kazala je Očko.

Konferencija je na engleskom jeziku i ove je godine preselila u online svijet, uz to produljena je na dva dana, što samo znači da ima daleko više kvalitetnog sadržaja te da okuplja cijeli niz međunarodnih stručnjaka.

- Predavači će ove godine biti sjajni stručnjaci iz Njemačke, Rusije, Austrije, Velike Britanije, Poljske, Španjolske, Slovenije i Hrvatske koji će govoriti o 13 tema usko vezanih uz aktualna menadžerska i kontrolerska pitanja i potkrijepiti ih praktičnim primjerima - navela je Očko.

Jedan od najvažnijih govornika je prof. dr. Heimo Losbichler, ikona kontrolinga, najveći svjetski autoritet u tom području. Losbichler je profesor kontrolinga, pročelnik katedre za kontroling, računovodstvo i financijski menadžement i izabrani dekan Škole za poslovanje i menadžment na Sveučilištu Steyr u Austriji. Predsjednik je Međunarodnog udruženja kontrolera i Međunarodne grupe za kontroling. Njegova područja istraživanja i podučavanja uključuju mjerenje financijske uspješnosti, kreiranje izvješća i ulogu kontrolera. Njegova izvješća se objavljuju u vodećim akademskim i profesionalnim časopisima. Dr. Losbichler je bio potpredsjednik za financije i glavni izvršni direktor (CEO) vodećih austrijskih tvrtki te posjeduje široko konzultantsko iskustvo. Njegova će prezentacija biti o ulozi kontrolinga u vremenima pandemije Covidom-19, kao i o alatima koji se mogu koristiti u ovoj nepredvidljivoj krizi.

Svakako valja popratiti i prezentaciju Igora Milovčića i Ivana Horvata, kontrolora iz KBC-a Zagreb, koji će iz kuta te zdravstvene institucije predstaviti važnosti i ulogu kontrolinga u funkcioniraju te važne institucije.

Najzanimljivije dijelove njegova predavanja, ali i svih drugih govornika na ovoj konferenciji pratite u Liderovim web izvještajima te u nadolazećem tiskanom izdanju.