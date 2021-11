Još tri dana do konferencije Žene u biznisu: Saznajte tko je ove godine u deset najmoćnijih

Tko se ove godine plasirao na listu deset najmoćnijih žena hrvatskog biznisa i kojih je to 300 žena koje vladaju hrvatskom poslovnom scenom otkrit će se u četvrtak na 11. međunarodnoj konferenciji Žene u biznisu.

Ta prepoznatljiva Liderova konferencija koja slavi moć žena održat će se 2. prosinca na Zagrebačkom velesajmu, a u programu će sudjelovati inspirativne heroine hrvatskog gospodarstva, akademske, zdravstvene i sportske zajednice koje svjedoče da je mnogo žena koje su se odvažile dokazati i na terenu kojim ženska noga dotad nije kročila. Među njima su i prva žena na čelu Hrvatskog glazbenog zavoda Romana Matanovac Vučković te prva nogometna sutkinja u Prvoj hrvatskoj ligi Ivana Martinčić koje će sudjelovati u One on One razgovorima, baš kao i predsjednica Uprave KTC-a Daliborka Kranjčić.

Uz predavanje o tome hoće li žene morati čekati još 268 godina na ravnopravnost koje će održati voditeljica ureda glavnog direktora HUP-a i direktorica Global Compact mreže Hrvatska Vali Marszalek, na konferenciji će biti i dva panela.

U prvom panelu Muško-ženski svijet: Je li ravnopravnost otišla u krajnost? svoje će stavove iznijeti direktorica konzultantske tvrtke Spona Code Diana Kobas Dešković, generalna direktorica SAP Hrvatska Anita Lacmanović, direktorica poslovnog razvoja u Qev Tech Monika Mikac i psihologinja i account executive u agenciji Señor Anamaria Vuić.

O novim prioritetima uspješnih menadžera kao što su osobni razvoj i dobrobit zaposlenika raspravljat će se na panelu Wellbeing & mindfulness: Moj menadžer, moj guru! na kojem će sudjelovati specijalistica psihijatrije u KBC-u Zagreb i profesorica na Medicinskom fakultetu Martina Rojnić Kuzman, direktorica Komunikacijskog laboratorija i predsjednica Nadzornog odbora HUP-a Manuela Šola, korporativni trener i coach te direktorica strateškog razvoja Sveučilišta VERN' Iva Biondić te predsjednica Uprave brokerskog društva Marsh Iva Roković Lekić.

Za sudjelovanje na konferenciji osigurajte svoje mjesto na vrijeme.