KAKO VODITI FINANCIJE - Savjeti za male tvrtke

Dugoročno održivo poslovanje poduzetničkih organizacija, neovisno o veličini i djelatnosti, ovisno je o tome da li, i u kojoj mjeri djeluju i zadovoljavaju četiri osnovna načela poduzetništva: trajnost i kontinuitet, stabilnost, racionalnost, likvidnost. Da bi to postigle, neophodno je da u svojem poslovanju iskažu razumijevanje i sposobnost da:

Zadovoljavaju „stakeholder koncept“: koncept održivog razvoja i odgovornog poslovanja kojim se sigurnost i stabilnost poslovanja u uvjetima kontinuiranih promjena osigurava izbalansiranim zadovoljavanjem interesima i korištenja potencijala svih dionika

Pravilno (agilno) upravljaju intelektualnim kapitalom: njeguje i razvija kapital ljudi, kapital eksternih partnera, kapital inovacija i kapital procesa

Razvijaju i održavaju sposobnost segmentacije (da se ostane strateški fokusiran samo na dijelove tržišta i klijente s prihvatljivom ekonomskom koristi) i diferencijacije (da se planira stvaranje nečega drugačijeg i boljeg, time i privlačnije)

Shodno tome, svatko tko donosi ikakvu odluku u poduzetništvu, ili upravlja određenim resursima ili procesima, da bi postupio ispravno mora imati jasnu predodžbu o okolnostima i činjenicama iz okruženja i mogućnostima vlastite organizacije da odgovore na njih. Radi se o znanju i vještinama iz područja (uglavnom) menadžerskog računovodstva, kojima se opisuju, mjere, analiziraju i izvještavaju ekonomske aktivnosti poduzetničke organizacije, uspoređuju s konkurentima, analiziraju tržišta, postojeći potencijalni kupci i dobavljači, donose odluke o promjenama u organizaciji i procesima, te ulaganjima. Termini kao što su aktiva, pasiva, prihodi i rashodi, novčani tijek, likvidnost i zaduženost, aktivnost i rentabilnost, povrat na uloženo, efektivnost i efikasnost, neki su od ekonomskih termina koji se moraju razumjeti i pravilno koristiti u svim poslovnim funkcijama, organizacijskim nivoima i procesima.

Menadžersko računovodstvo (Management Accounting) podrazumijeva prikupljanje i analizu informacija i podataka koje su od pomoći za donošenje odluka i upravljanje poslovnim procesima u svrhu ostvarenja zadanih ciljeva. Menadžersko računovodstvo namijenjeno je da korisnici razumiju prošlost, kontroliraju sadašnjost i, najbitnije, planiraju budućnost. Zadatci su mu:

spoznavati što se, kako, kada i zašto događalo u poslovanju u prošlosti kako bi se mogla predvidjeti i planirati budućnost

definirane strateške namjere i strategiju poslovnog subjekta brojčano izraziti

planirati organizaciju, procese i rezultate poslovanja u dugoročnom, srednjoročnom i kratkoročnom razdoblju

nadzirati i analizirati odstupaju li i zašto aktivnosti i rezultati od plana i budžeta

procjenjivati ostvarenja na više razina (strateška, operativna i taktička)

mjeriti realizaciju preuzetnih odgovornosti

komunicirati ostvarenja

donositi odluke o promjenama, unaprjeđenjima i otklanjati smetnje

osigurati kvalitativna obilježja evidencija i izvješća: razumljivost, bitnost, pouzdanost, usporedivost.

Za bolje razumijevanje moći koja znanja i vještine iz menadžerskog računovodstva pružaju možemo iskoristiti kako je Sun Tzu u Umijeću ratovanja opisao što znači prikupljati i razumijevati informacije iz eksternog i internog okruženja:

Upoznaj protivnika i sebe pa u stotinu bitaka nećeš biti poražen.

Ne poznajući protivnika, a znajući vlastite snage imaš jednake šanse za poraz i pobjedu.

Pobjeđuj, dok je to jednostavno.

Otkrivaj mjesta gdje ćeš pobjeđivati s lakoćom. Nikada ne napadaj onoga kojeg je nemoguće pobijediti.

Pojavi se tamo gdje se protivnici ne mogu pojaviti, kreni tamo gdje te najmanje očekuju. Tamo pođi na način koji te ne umara, tamo ćeš se odmoriti.

Možeš pobijediti tek onda kada poznaš protivnika i osobine okružja. Ako ne poznaš niti jedno od toga, bit ćeš poražen. Ako poznaš samo jedno, ne možeš biti uvjeren u pobjedu.

Temeljna financijska izvješća

Svi dionici očekuju da poslovni subjekt u ekonomskom ciklusu posluje s dobiti kako bi se time stvorili što snažniji preduvjeti da ostvare svoje ciljeve i zadovolje svoje interese. Račun dobiti i gubitka kroz razliku prihoda i rashoda, u apsolutnim vrijednostima i postocima, prikazuje (ne)rentabilnost poslovanja tijekom poslovnog razdoblja. Pojedinačno i ukupno prikazuje učinke koji proizlaze iz redovnih (poslovnih i financijskih) i izvanrednih aktivnosti poduzeća.

Bilanca stanja prikazuje strukturu i odnose između ukupne imovine, ukupnih obveza i vlasničke glavnice.

Izvještaj o novčanom toku pomoću indirektne metode povezuje pozicije neto dobiti i amortizacije s apsolutnim promjenama bilančnih pozicija koje se grupiraju u tri glavne kategorije novčanog toka i zbrojno rezultiraju vrijednošću apsolutne promjene iznosa novca na računu i blagajni:

Novčani tok iz operativnih (poslovnih) aktivnosti – operativni novčani tok (OCF)

Novčani tok iz investicijskih aktivnosti – investicijski novčani tok (ICF)

Novčani tok iz financijskih aktivnosti – financijski novčani tok (FCF)

Neto novčani tok (NCF)

Analize financijskih pokazatelja

Financijski pokazatelji koriste za ocjenjivanje učinaka poduzeća kroz vrijeme i u usporedbi s ostalim (sličnim) poduzećima u djelatnosti, ili na lokaciji, ili prema veličini, i slično. Omogućavaju profiliranje poduzeća, odnosno pružaju uvid u ekonomske karakteristike poduzeća, kompetitivne strategije te operativne, financijske i investicijske karakteristike poduzeća.

Šest kategorija analiza financijskih pokazatelja mjere različite aspekte odnosa rizika i prinosa:

Pokazatelji likvidnosti – mjere i ocjenjuju adekvatnost pozicija kratkoročne imovine kao izvora koji su potrebni za namiru kratkoročnih obveza poduzeća.

– mjere i ocjenjuju adekvatnost pozicija kratkoročne imovine kao izvora koji su potrebni za namiru kratkoročnih obveza poduzeća. Pokazatelji solventnosti – mjere i ocjenjuju strukturu pasive, odnosno vlastitih i eksternih izvora financiranja imovine poduzeća te ocjenjuje sposobnost poduzeća u namiri svih svojih obveza.

– mjere i ocjenjuju strukturu pasive, odnosno vlastitih i eksternih izvora financiranja imovine poduzeća te ocjenjuje sposobnost poduzeća u namiri svih svojih obveza. Pokazatelji profitabilnosti – mjere i ocjenjuju neto rezultat poduzeća u odnosu s ostvarenim prihodima i investiranom kapitalu.

– mjere i ocjenjuju neto rezultat poduzeća u odnosu s ostvarenim prihodima i investiranom kapitalu. Pokazatelji ekonomičnosti – mjere i ocjenjuju odnos prihoda i rashoda

– mjere i ocjenjuju odnos prihoda i rashoda Pokazatelji aktivnosti i produktivnosti – mjere i ocjenjuju ostvareni prihod i druge ekonomske koristi koji proizlaze iz korištenja imovine i drugih operativnih resursa (radno vrijeme, troškovi, …) poduzeća.

– mjere i ocjenjuju ostvareni prihod i druge ekonomske koristi koji proizlaze iz korištenja imovine i drugih operativnih resursa (radno vrijeme, troškovi, …) poduzeća. Pokazatelji investiranja – mjere i ocjenjuju uspješnost ulaganja, odnosno povrata na uloženo.

U hrvatskom gospodarskom sustavu 98.5% raznih oblika poduzetničkih organizacija po svojoj veličini su mali ili mikro poslovni subjekti. Promatrajući iz njihove perspektive kako preživjeti ovu krizu, za njih je važno da osiguraju visoku kvalitetu svih standardnih poslovnih funkcija poduzetničkih organizacija (planiranje, prodaja, nabava, proizvodnja, financije, marketing, HR, IT, …), neovisno o veličini. Velike organizacije to postižu kroz strukturu i funkcionalne organizacijske jedinice, dok mali s obzirom na veličinu, ta znanja i vještine moraju osigurati na drugi, fleksibilniji i ekonomski prihvatljiv, način. Djelomično to mogu korištenjem vanjskih usluga menadžmenta i konzaltinga, ali prvenstveno, razvojem tih znanja i vještina kod svojih ljudi, čineći ih tako kompletnijima, kompetentnijima i u veći slučajeva, motiviranijima, da agilno i dobro djeluju na korist organizacije i svih njenih dionika.

Upravo će Liderova edukacija „Kako voditi financije – savjeti za male tvrtke“ koja se planira održati u razdoblja od 25.11. do 10.12, kroz 6 on-line radionica omogućiti polaznicima da kroz praktične primjere, vježbe i dijalog obnove, osnaže ili steknu znanja iz područja upravljanja financijama primjerena procesima i potrebama malog poduzetništva.