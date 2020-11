Kako voditi financije – savjeti za poduzetnike

Hrvatsko gospodarstvo čine 98.5% malih ili mikro poslovnih subjekata. Neovisno o veličini, za preživljavanje krize važno je osigurati visoku kvalitetu svih standardnih poslovnih funkcija. Velike tvrtke to postižu kroz funkcionalne organizacijske jedinice, dok mali ta znanja i vještine moraju osigurati na fleksibilniji i ekonomski prihvatljiv način. Djelomično to mogu korištenjem vanjskih usluga, ali prvenstveno razvojem tih znanja i vještina kod svojih ljudi. To ih čini kompetentnijima i motiviranijima da agilno djeluju u korist tvrtke.

Upravo će Liderova edukacija „Kako voditi financije – savjeti za male tvrtke“ koja će se održati od 25.11. do 10.12. kroz šest on-line radionica omogućiti polaznicima da kroz praktične primjere, vježbe i dijalog obnove, osnaže ili steknu znanja iz područja upravljanja financijama primjerena procesima i potrebama malog poduzetništva. Seminar vodi Nikola Nikšić, iskusni poslovni savjetnik.

Svatko tko donosi ikakvu odluku u poduzetništvu ili upravlja određenim resursima i procesima mora imati jasnu predodžbu o okolnostima i činjenicama iz okruženja i mogućnostima vlastite organizacije da odgovore na njih. Radi se o znanju i vještinama uglavnom iz područja menadžerskog računovodstva, kojima se opisuju, mjere, analiziraju i izvještavaju ekonomske aktivnosti poduzetničke organizacije, uspoređuju s konkurentima, analiziraju tržišta, postojeći potencijalni kupci i dobavljači, donose odluke o promjenama u organizaciji i procesima, te ulaganjima.

Termini kao što su aktiva, pasiva, prihodi i rashodi, novčani tijek, likvidnost i zaduženost, aktivnost i rentabilnost, povrat na uloženo, efektivnost i efikasnost, neki su od ekonomskih termina koji se moraju razumjeti i pravilno koristiti u svim poslovnim funkcijama, organizacijskim nivoima i procesima.

Neka od pitanja na koje će ova edukacija dati odgovor su: