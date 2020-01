Ključna vještina u budućnosti: Postanite bolji u tome da budete ljudi!

Konzultantica i iskusna stručnjakinja u području ljudskih resursa Laurence Hollobon zaključila je u petak na konfereciji Stvaranje vrijednosti u svijetu povećane kompleksnosti u zagrebačkom Hilton Garden Inn hoteluda kako bi tijekom cijele karijere ostali konkurentni, moramo postati bolji u tome da budemo ljudi. Iako je teško predviđati koji će poslovi nastati u budućnosti, jedno je sigurno, a to je da će se promijeniti slijed života na kakav smo navikli.

- Djeca rođena nakon 2007. imaju 50 posto šansi da će doživjeti 105 godina i to ne u starosti i bolesti. Stoga nas očekuje i promjena organizacije života koja je dosad izgledala tako da do 20. godine učimo, do 60. radimo, a nakon toga se odmaramo. S novim generacijama dolaze i novi modeli u kojima neće biti moguće učiti pa zaboraviti već će se sve te faze života ponavljati. Neće biti moguće samo raditi bez nadopunjvanja znanja i radit će se mnogo duže. Živjeti sto godina znači i održavati zdravlje, odnose, obitelj. Mnogo je toga na što moramo već sad misliti – pojasnila je Hollobon.

Direktor Instituta za organizaciju Boston Consulting Groupa dr. Yves Morieux predstavio je kako društvene znanosti mogu pomoći u novim načinima rada, a Terence Tse, izvanredni profesor financija na londonskoj ESCP Europe Business School, održao je veoma živahno predavanje o pozitivnim i negativnim utjecajima inteligentne automatizacije na poslovanje i društvo.