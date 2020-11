Krenuo drugi dan Liderove konferencije o kontrolingu

Upravo su u tijeku predavanja drugog dana osme konferencije o kontrolingu pod nazivom 'Controlling - The time to wow is now' koju zajednički organiziraju Lider i konzultantsko poduzeće Kontroling Kognosko, a pod pokroviteljstvom Međunarodne udruge kontrolera (Internationaler Controller Verein – ICV) čija je zajednička tema sve veća uloge kontrolinga u svijetu pogođenom pandemijom koronavirusa.

Kako kontroling može zadiviti svojom ulogom u novonormalnom slobodan je prijevod konferencije, a Jasmina Očko, konzultantica za primjenu kontrolinga i trenerica za područje kontrolinga u Kontrolingu Kognosko naglasila je da u vremenima krize uloga kontrolinga postaje presudna za poslovanje, stoga se konferencija i održava kako bi pokušala odgovoriti izazovima koje je pandemija donijela poslovnom svijetu.

U jutarnjem dijelu drugog dana konferencije, u petak, govore stručnjaci iz različitih zemalja, a mnoge će zanimati prezentacija „Od podataka do uvida, od IT-a do kontrolinga“ Igora Milovčića i Ivana Horvata, kontrolora iz KBC-a Zagreb, zbog aktualne situacije u kojoj se našlo hrvatsko i svjetsko zdravstvo, te važnosti kontrolinga u funkcioniranju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Inače, jutarnji dio drugog dana započeo je predavanjem o odnosu računovodstva i kontrolinga pod nazivom „Samo računovodstvo nije dovoljno“ Guida Kleinhietpaßa, partnera i trenera te ovlaštenog računovođe Controller Akademie AG u Njemačkoj, nakon kojeg slijedi prezentacija „Analiza varijance cijena u Power BI-u i Excelu“, Andreja Lapajne, izvršnog direktora slovenske tvrtke Zebra BI Slovenija.

U poslijepodnevnom dijelu konferencije održati će se još tri zanimljiva predavanja, „Integriranje pokazatelja održivosti“, Axela Ehbergera, savjetnika i trener za kontrolu, Elexa-Controlling iz Španjolske, dok će Davor Lozić, sveučilišni predavač i inženjer Sveučilišta primijenjenih znanosti iz Velike Gorica govoriti na temu „Primjeri umjetne inteligencije u kontrolingu“. Također, Edyta Szarska, certificirana trenerica i partnerica govoriti će o IBSC standardima u kontrolingu.

Najzanimljivije dijelove predavanja objavit ćemo na Liderovom webu te u slijedećem tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.