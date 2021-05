Lider invest Rijeka: Imamo petinu produktivnosti od Njemačke, a silno bismo htjeli njihov standard

- Moramo poraditi na školstvu jer nemamo nikakav kadar. Najbitnija je promjena društvene svijesti pogotovo onih zaposlenih u državnim institucija. Trebaju nas tretirati kao poduzetnike, a ne lopove. Ne vidim u čemu to mene u proizvodnom smislu država potiče da se time bavim - posve je iskreno zaključio direktor Vargona Goran Brašnić u petak na investicijskom forumu Lider invest Zapad u Rijeci.

Dotaknuo se i drugih konkretnih problema kao što su poticaji za zapošljavanje u trenutku kada proizvodne tvrtke poput njegove moraju primarno ulagati u automatizaciju i robotizaciju da bi ostale konkurentne. Na sredstva koja se obećaju gospodarstvu kroz Nacionalni plan otpornosti i oporavka poduzetnici gotovo da ni ne trebaju računati ako ih se usmjeri na natječaje za izvođenje aglomeracija. Na tim projektima ionako se angažiraju strani poduzetnici, Turci i Španjolci umjesto da se potiče angažman hrvatskih proizvođača.

- Omotnica bi trebala ići poduzetnicima da sami razvijamo naše proizvodnje jer mi sami najbolje znamo što nam treba. Ne vidim veliki učinak od toga ako se na natječaj javljaju strane firme. Imamo priliku da to zamijenimo našim domaćim proizvodom, ali on valjda nikad nije dobar kad se usporedi s inozemnim - primjetio je Brašnić.

---Privatni sektor se potpuno drugačije odnosi prema svakoj investiranoj kuni, istaknuo je član Uprave i direktor labinskog proizvođača kotlova, peći i kamina MCZ-aInzistiranje na ulaganje u 'one timere' poput autocesta i infrastrukture neće donijeti željeni učinak. U NPOO je istaknuto kako će njime predviđena ulaganja povećati izvoz za 0,2 posto, a uvoz za 4,9 posto. To nije ono što želimo.

- Fascinira me koliko se ne razumijemo. NPOO navodno daje 54 posto sredstava gospodarstvu, ali gospodarstvu je zapravo namijenjeno manje od 10 posto. Ne znam kako se već dva mjeseca ne razumijemo da aglomeracije nisu gospodarstvo - smatra Krpan uspoređujući raspodjelu sredstava iz tog fonda s obitelji koja ima niske prihode te umjesto da uloži u tečaj kojim će moći aplicirati na bolje plaćen posao ulazi u kredit i kupuje nove mobitele. - To se događa i s NPOO. Konstantno odlučujemo kupovati tuđe Samsunge i Applove umjesto da počnemo proizvoditi svoje. Mi stalno težimo postati država jeftine radne snage umjesto da provedemo robotizaciju - apostrofirao je taj labinski poduzetnik.

No, to nije jedini problem, za širenje proizvodnih kapaciteta i rast proizvodnih tvrtki uz robote su potrebni i stručni kadrovi kojih, nažalost, nema.

- U Labinu smo se susreli s time da 40 posto radne snage nema dodirne točke u obrazovanju s bilo kakvom tehnologijom. Imamo potpuni promašaj što se tiče obrazovnog sustava i potpuno smo nespremni za ono što nam dolazi. Manje od 2 posto poduzeća je spremno za industriju 4.0. Ako mislimo doći na viši nivo, ključ je u školstvu - zaključio je Krpan te komentirao da ćemo bez hitnih promjena nastaviti imati izrazito nisku produktivnost. - Moramo znati da imamo pet puta manju produktivnost od Njemačke, a silno bismo htjeli njihov životni standard - rekao je Krpan te dodao da nemamo šanse nakon korona krize ako se dobro ne pripremimo.

Unatoč velikom prostoru za poboljšanja, postoje pozitivni pomaci.

O projektu Lider invest

---Pandemija koronavirusa potaknula je europske multinacionalke da se predomisle te da više ne planiraju investicije na dalekom Istoku, već za svoje investicije gledaju srednju i istočnu Europu, kazao je, državni tajnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Pojasnio je da će se nakon iskustva lockdowna i zatvaranja granica, poraditi na skraćivanju dobavnih lanaca, što će Hrvatskoj donijeti neke nove prilike---Predsjednica HGK-Županijske komore Pulanavela je nekoliko veoma uspješnih proizvodnih tvrtki koje djeluju na Zapadu Hrvatske i spremaju se na velika ulaganja kao što je to slučaj s novom tvornicom Carela u Labinu , a spomenula je i gradnju nove poslovne zone u Brtonigli. Jaklin Majetić naglasila je i da je Infobip izazvao pravu revoluciju interesa za IT i robotiku kod mladih, a to su prepoznale i srednje škole svojim programima. - Svi smo dio mozaika koji trebamo kvalitetno posložiti, svaki svoj dio jer prema konkurnetnosti je dalek put - zaključila je.---Nadu za budućnost daje i direktor Riječke razvojne agencije Porin, koji je ustvrdio da je 11 od raspoloživih 14 proizvodnih hala u poduzetničkom inkubatoru Torpedo popunjeno. - U nekoliko godina utrostručio nam se broj korisnika, to je dobar pokazatelj. Popunjavanje kapaciteta inkubatora dokazuje da idemo u dobrom pravcu, ali bih volio potaknuti ljude s različitih fakulteta da se usude krenuti u poduzetništvo - rekao je Zorić.

U sklopu manifestacije Lider invest dodjeljuju se i nagrade za najbolje male, srednje i velike proizvodne investicije u Hrvatskoj. Kriterij za odabir najboljih investicija su udio izvoza, broj novootvorenih radnih mjesta i suvremenost tehnologije. Kvalitetu prijavljenih investicijskih projekata ocjenjivat će Stručni odbor kojeg čine Mladen Vedriš (predsjednik), Tomislav Radoš (HGK), Mladen Fogec (Udruženje stranih ulagača u Republici Hrvatskoj), Vedrana Jelušić Kašić (Deloitte), Zdenko Lucić (Ministarstvo vanjskih i europskih poslova), Slavko Krajcar (FER) i Miodrag Šajatović (Lider media).

Nagrade 100% Lider invest velika investicija (veća od 150.000,001 kune) 100% Lider invest srednja investicija (između 10.000,001 kune i 150.000,000 kuna) 100% Lider invest mala investicija (manja od 10.000,000 kuna) Priznanja za poseban doprinos Export Lider invest – investicija koja je najviše pridonijela izvozu Employee Lider invest – investicija koja je najviše pridonijela zapošljavanju ECO Lider invest – investicija koja je najviše pridonijela održivom razvoju i kvaliteti života građana te zaštiti prostora i okoliša Dodjela nagrada Lider invest održat će se u listopadu. Na natječaj se mogu prijaviti investicije čija je proizvodnja počela od 1. siječnja 2018. do 1. siječnja 2021. Nominaciju je potrebno dostaviti u formatu koji dozvoljava kopiranje sadržaja najkasnije do 1. rujna 2021. godine, na adresu e-pošte:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Partneri projekta su Europska investicijska banka, Europska komisija, HAMAG BICRO, HGK, Grad Kutina i Zaklada Konrad Adenauer.

