Ljudi bi od robota mogli naučiti kako izaći van granica razmišljanja

Što možemo očekivati od robotike i umjetne inteligencije bila je tema predavanja prof.dr.sc. Bojana Jerbića s Fakulteta strojarstva i brodogradnje na završnoj manifestaciji izbora najboljih investicija Lider invest.

U vrlo zanimljivom predavanju Jerbić je naglasio da je pitanje 'kuda idemo danas aktualnije nego ikad'. Promjene su toliko velike da se događaju čak i unutar iste godine, a naša generacija ima privilegiju sudjelovati u njima kako bi razumjela budućnost koja će biti električna, digitalna i decentralizirana.

Najvažnija promjena u budućnosti bit će pretvorba digitalne usluge u fizičku. Najbolji primjer je robot koji bolje radi od čovjeka, brže provodi operacije i u stanju je daleko više njih obaviti nego čovjek u određenom vremenu. Roboti danas imaju primjenu u mnogim djelatnostima kao što je medicina, primjerice u kirurgiji. No sve to roboti rade s vrlo skromnom inteligencijom jer oni nemaju osjećaje, nisu kreativni. Doduše, za desetak godina, najkasnije za 30 roboti bi mogli biti inteligentniji od ljudi, no to se ipak neće desiti. Naime, i s povećanom inteligencijom robot kada nađe grešku, program će stati. Kad čovjek pak nađe grešku, tražit će rješenje.

Tamo gdje su roboti u prednosti nad ljudima je strojno učenje koje će odigrati veliku ulogu u budućnosti. Primjerice, moći će obaviti posao bez programiranja, no robotsko učenje ima poseban potencijal - svoje znanje moći će podijeliti kroz mrežu. To znači da će znanje jednog robota istom trenutka moći preuzeti i svi drugi umreženi roboti.

Posebno su velika očekivanja u svladavanju motoričke inteligencije na temelju koje možemo očekivati da ljudi i roboti budu kompatibilni. Razvoj robota imat će pozitivnog utjecaja i na ljude koji će i sami pokušati proširiti svoju inteligenciju. Naime, jedan od najvećih problema za ljude je izaći iz granica razmišljanja, što kod robota nije problem. Drugim riječima, roboti bi mogli ljudima pokazati kako proširiti vidike.

Dakle, korist od robota čovječanstvo bi moglo imati ne samo kroz radne procese, nego i razvijajući svoju inteligenciju tražeći rješenja van zadanih granica.