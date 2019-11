Ministar Ćorić: Nitko od nas nije ispunio svoje obaveze

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić na početku današnjeg dijela konferencije '48 sati' rekao je da svaki dokument koji izradi Ministarstvo treba biti predmet propitivanja, pa tako i Uredba o miješanom komunalnom otpadu. Njegovo gostovanje na konferenciji '48 sati' izazvalo je zanimanje hrvatskih gradonačelnika, a ministar Ćorić je rekao da je spreman slušati komentare, ali…

- Moramo biti svjesni u kojem se trenutku nalazimo, odnosno kako stimulirati ljude da odvajaju otpad. Međutim, Uredba može biti jedino orijentirana na sustav, a taj se sustav pokazao funkcionalnim u najrazvijenijim zemljama. Očito je da komunikacija između ministarstva i JLS nije bila dobra i svjesni smo toga – rekao je ministar Ćorić.

Uredba o miješanom komunalnom otpadu imala je cilj osvijestiti sve u Hrvatskoj da komunalni otpad treba odvajati i on stimulira odvajanje. On je podsjetio da je Zakon o komunalnom otpadu donesen još u lipnju 2013. i svi, od države do JLS-a, imali su rok od godinu dana da provedu zakonske obaveze, ali nisu. Podsjetio je da do kraja 2020. moramo pola otpada odvajati, a u 2018. došli smo tek do 31 posto.

Iako nije bilo predviđeno, ministar Ćorić je odlučio da u nastavku konferencije i on sudjeluje na okruglom stolu o gospodarenju otpadom kako bi sudjelovao u raspravi o problemima koje je izazvala Uredba.