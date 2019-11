Ministar Malenica: Slijedi projekt optimizacije JLS-a vrijedan 20 milijuna kuna

Ministar uprave Ivan Malenica govorio je o optimizaciji jedinica lokalne samouprave na početku drugog dana 11. susreta gradonačelnika i poduzetnika '48 sati'. Vrijednost tog projekta je 20 milijuna kuna, od čega se 75 posto financira novcem iz EU, a sastoji se od tri aktivnosti: uspostave središnje baze, razvoj IT sustava i opremanje nekih jedinica lokalne samouprave računalnom opremom.

Malenica je rekao da će uspostavom središnje baze podaci o kapacitetima svake JLS biti na jednom mjestu, a zahvaljujući tome moći će se formirati kategorije JLS-a na temelju njihovih financijskih, kadrovskih i administrativnih kapaciteta. Inače, sada ima 400 baza koje koriste razna ministarstva. Vrijednost ovog projekta je sedam milijuna kuna.

Razvojem IT sustava uspostavit će se također jedinstveni IT sustav koji će obuhvatiti sve podatke o tome što pojedine jedinice lokalne samouprave obavljaju, na kojoj su razini te aktivnosti, a razvit će se i platforma za bolje upravljanje ljudskim potencijalima u JLS-ima. Vrijednost tog projekta je osam milijuna kuna. Osim ovih aktivnosti, neke jedinice lokalne samouprave bit će opremljene računalnom opremom, a misli se prije svega na one koje to financijski ne mogu realizirati.

- Nastavit ćemo s jačanjem decentralizacije, evidentirat ćemo kapacitete i probleme i poticat ćemo na zajedničke aktivnosti JLS-a i u tom smislu moguće je donošenje posebnog zakona – rekao je Malenica dodavši da su najbolji primjeri povezivanja projekti aglomeracije, za što su predviđena i EU sredstva, a vjerojatno će ona biti još i veća u idućem financijskom razdoblju.

Dodao je da razvijaju i druge projekte – digitalizaciju JLS-a, podsjetivši da su neke jedinice odmakle na tom polju, a one koje nemaju dovoljno financijskih i kadrovskih kapaciteta, podržat će Ministarstvo. Osim toga, pripremaju i projekt one stop shop – jedinstveno tijelo na jednom mjestu gdje će se moći podnositi zahtjevi svim javno-pravnim tijelima, ne samo na državnim, nego i na lokalnoj razini.

- Postoje problemi u fiskalnim, administrativnim i kadrovskim kapacitetima JLS-a, o čemu govori i izvješće EK za 2018. Najviše problema imaju općine, za razliku od gradova koji uglavnom imaju kapacitete za provedbu projekata. Cilj ove vlade je ravnomjerni razvoj svih, daljnja decentralizacija te jačanje suradnje između JLS-a – zaključio je Malenica.