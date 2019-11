Ministar Malenica: Posebnim zakonom želimo ojačati gradove i općine

U državama EU težište nije na smanjenju jedinica lokalne samouprave, nego na njihovoj suradnji i Ministarstvo uprave će nastaviti podržavati gradove i općine u jačanju njihove suradnje. Rekao je to ministar Uprave Ivan Malenica i izaslanik premijera Andreja Plenkovića u pozdravnom govoru prilikom otvaranja 11. susreta gradonačelnika i poduzetnika u šibenskom hotelu Amadria park.

Malenica je naglasio da je upravo ovaj skup doprinos jačanju te suradnje te je najavio daljnju decentralizaciju o čemu će inače biti riječi na konferenciji.

- Nastojat ćemo ojačati financijski i administrativni kapacitet JLS-a te njihovu autonomiju, kao i samostalnost u planiranju i financiranju JLS-a. Razmišljamo o tome da to posebnim zakonom definiramo – rekao je ministar Malenica.

On je podsjetio da je samo lani fiskalnom decentralizacijom JLS-ima prepušteno dvije milijarde kuna. Istakao da će o tome biti riječ i na ovoj dvodnevnoj konferenciji te je ujedno naglasio i važnost digitalne transformacije za državnu i lokalnu upravu.

Goran Pauk, župan Šibensko-kninske županije naglasio je da je najveći značaj konferencije taj što okuplja veliki broj gradonačelnika, poduzetnika i predstavnika znanstvene zajednice koji se mogu izravnim kontaktima upoznati s projektima i mogućnostima koje jedni drugima mogu pružiti. Naglasio je da zahvaljujući turizmu raste gospodarska aktivnost u županiji, što potvrđuju projekti u poljoprivredi, metalskoj industriji i drugim industrijama. Šibenski gradonačelnik Željko Burić, inače domaćin skupa, dodao je da je u ovom trenutku vrijednost investicija u tom gradu 1,4 milijarde kuna.

- Zadnje četiri godine turizam je porastao za 40 posto, pala je nezaposlenost, a upravo zahvaljujući turizmu raslo je gospodarstvo. Danas 98 posto gospodarskih subjekata čine mali i srednji poduzetnici te četiri velike tvrtke – rekao je Burić.

Dodao je da se bitno promijenila i struktura gospodarstva u odnosu na prijeratnu koju je znatnim dijelom činila teška industrija naglašavajući da je to dobro s obzirom da je Šibenik primorski grad s kulturnim i povijesnim nasljeđem koji treba iskoristiti upravo takve resurse.

- U turizmu smo iskoristili kulturnu baštinu i ispričali svoju priču i sve smo napravili europskim novcem. Buđenje turizma probudilo je i gospodarstvo – istakao je gradonačelnik.

Predsjednik Udruge gradova i gradonačelnik Zaprešića Željko Turk podsjetio je na put koji je prošla ova konferencija od prije 11 godina do danas naglašavajući da broj od 500-tinjak sudionika dovoljno govori o njezinom značaju. O počecima je govorio i glavni urednik Lidera Miodrag Šajatović koji je podsjetio na to da nitko u početku nije vjerovao u to kakav će značaj imati ova konferencija već za nekoliko godina

- Drago mi je da smo osmislili nešto što je na korist biznisa i lokalne samouprave – rekao je Šajatović.

Turk se nadovezao pozvavši na suradnju napomenuvši da je Udruga gradova primjer kako se može surađivati bez obzira na različite stranačke pripadnosti gradonačelnika. Podsjetio je da u Hrvatskoj slijede projekti vezani za vodoopskrbu i odvodnju vrijedni 20 milijardi kuna, što je prilika ne samo za suradnju među gradonačelnicima, nego i za poduzetnike.

O projektima je govorio i Anto Mihaljević, član Uprave Hrvatske poštanske banke, istaknuvši da su samo u ovoj godini 150 gradova i općina u Hrvatskoj koristili rješenja HPB-a za infrastrukturne potrebe.

- Ovi susreti su za HPB jedan od najvažnijih događaja upravo iz razloga jer se rode nove ideje u kojima mi rado sudjelujemo, posebno za razvoj infrastrukture, kvalitete života i gospodarstva lokalne zajednice. Tu HPB igra aktivnu ulogu – rekao je Mihaljević dodajući da i za slijedeću godinu pripremaju nove projekte.

U pozdravnom govoru Šajatović je posebno naglasio da bi danas trebali udariti temelje za jačanje gospodarstva, jer koliko god ovo vrijeme bilo izazovno, možda će biti teže za nekoliko godina, ali ćemo ga lakše prebroditi s čvrstim temeljima.