Na Liderovoj konferenciji nastupa i ‘Hells Angel‘ poslovnog savjetovanja

Na Liderovu petu konferenciju 'Marketing and sales by numbers', koja će se 1. srpnja održati u zagrebačkom kinu Tuškanac, ove nam godine stižu dvije globalne 'poslastice'.



Među 10-ak domaćih i globalnih marketinških i prodajnih stručnjaka nastupit će online britanski motivacijski guru Geoff Burch koji će otkriti formulu kako postati zvijezda prodaje. Burcha su za školovanje prodavača angažirale poznate tvrtke Phillips, Canon, British Telecommunication Group, Heineken itd.



Zvijezdu BBC-jeva reality showa 'All Over The Shop', u kojem je britanskim poduzetnicima uživo pomagao poboljšati prodaju, u poslovnim krugovima zovu još 'alternativni poslovni guru', 'buntovnik s razlogom' ili 'Hells Angel poslovnog savjetovanja', kako ga je prozvao Financial Times.



Druga je zvijezda konferencije Zsolt Pozvai, predsjednik Uprave globalne konzultantske tvrtke Develor International s velikim međunarodnim iskustvom u prodaji, marketingu i reklamnoj industriji, koji će govoriti o novoj ulozi mendžera u ovim turbulentnim vremenima. Pozvai je iskusan trener i konzultant, popularni govornik na međunarodnim konferencijama, alumni s Harvard Business Schoola te certificirani Kirkpatrick savjetnik.