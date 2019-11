- Motor nabave je upravljanje kategorijama - izjavio je Alan Rankin, direktor proizvoda njemačke kompanije Stada koja posluje globalno i ima svoje tvrtke i u regiji. Rankin trenutačno radi u Stadi u Srbiji i tvrdi da u regiji rade ljudi koji su u nabavi najbolji na svijetu.

- Upravljanje kategorijama je proces koji počinje brojevima (podatcima) i koji treba slijediti. Ako to napravite dobro, bit će osnova svega što ćete dalje raditi i iz tog će izaći projekti koji će biti važni za poslovanje. Brojevi pričaju priču, no još je jedna važna stvar – znatiželja. Onaj tko radi u nabavi mora znati kako funkcionira cijeli sustav kompanije – rekao je Rankin i dodao da su važni i ljudi koji moraju slijediti proces od početka do kraja te biti orijentirani na podatke. Također je govorio o važnosti tehnologije u upravljanju nabavom posebno u velikim kompanijama.