Ovo je deset najmoćnijih žena hrvatskog biznisa 2021.

Članica Uprave Atlantic Grupe Lada Tedeschi Fiorio ponovno je na konferenciji Žene u biznisu održanoj u četvrtak na Zagrebačkom velesajmu proglašena najmoćnijom ženom hrvatskog biznisa. U društvu deset najmoćnijih ove su godine tri nova imena - ove godine imenovane predsjednice uprava Martina Dalić i Jasenka Joukhadar te osnivačica i direktorica Sancta Domenice Vesna Ramljak.

- U odabiru 300 najmoćnijih žena koristimo kriterij upravljačke moći, odnosno ukupnih prihoda kompanija koje vode, u čemu nam pomaže partner Dun&Bradstreet. Pri odabiru 10 najmoćnijih, uz upravljačku moć koristimo i neke ‘mekše‘ kriterije, zanima nas koliki je njihov utjecaj, ne samo u kompanijama kojima predsjedaju, već i na cijelo gospodarstvo i društvo – izjavila je Manuela Tašler, zamjenica glavnog urednika Lidera, prije no što je krenula svečana dodjela nagrada.

Deset najmoćnijih žena hrvatskoj biznisa u 2021. godini

1. Lada Tedeschi Fiorio, Atlantic Grupa

Članica Uprave Atlantic Grupe treću godinu zaredom predvodi Liderovu listu najmoćnijih žena hrvatskog biznisa. Suvlasnica Atlantica na prvo mjesto rang-liste plasirala se upravljajući sa 707 milijuna eura, što je 33 milijuna eura manje nego prošle godine. Kao potpredsjednica za korporativnu strategiju i rast Tedeschi Fiorio upravlja strategijama, aktivnostima spajanja i preuzimanja te razvojem novih proizvoda. Unatoč izazovnom razdoblju, Atlantic je lansirao dva nova brenda Jimmy Fantastic i Boom Box, započeo gradnju više od 50 milijuna eura vrijednoga novog pogona za proizvodnju delikatesnih namaza Argeta te ugovorio prodaju tvornice dječje hrane u Mirni austrijskoj kompaniji Gittis Naturprodukte.

2. Martina Dalić, Podravka

Iako je kao potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva već bila među najmoćnijim ženama u Hrvatskoj, predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić novo je ime na listi deset najmoćnijih žena hrvatskog biznisa. Čelnica koprivničke prehrambene kompanije koja je tu poziciju preuzela u veljači ove godine ima upravljačku moć od 473 milijuna eura. Kompanija je u novom investicijskom ciklusu, u idućih pet godina planiraju se ulaganja od pet milijardi kuna, od čega su dvije namijenjene akvizicijama, a već je započela informatičku i energetsku rekonstrukciju te modernizaciju poslovne zgrade u Koprivnici. Dalić kao najveći izazov za iduću godinu navodi pritisak na troškove zbog rasta cijena sirovina i prijevoza.

3. Tamara Perko, HBOR

Otkad je prije gotovo pet godina bivša direktorica projektnog i strukturiranog financiranja Zagrebačke banke Tamara Perko imenovana predsjednicom Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak, nalazi se među deset najmoćnijih žena hrvatskog biznisa. Prema najnovijim podacima, upravlja s 88,33 milijuna eura, što je šest milijuna eura manje nego prošle godine kada je također bila na trećem mjestu liste. Lani je ponovno, na drugi mandat, izabrana za članicu Upravnog vijeća Europske udruge javnih banaka (EAPB). Vodeći tim od 370 ljudi, šefica HBOR-a upravljala je tijekom koronakrize reprogramiranjem kredita, moratorijima i portfeljem kredita za likvidnost s ciljem očuvanja poslovanja i radnih mjesta, a HBOR je od lani do danas podržao 150 projekata JLRS-ova s više od 1,5 milijardi kuna.

4. Jasenka Joukhadar, Medical Intertrade

Vlasnica jedne od najvećih veledrogerija u Hrvatskoj Medical Intertradea, lanca ljekarni Joukhadar te proizvodne tvrtke Yasenka novo je ime na listi deset najmoćnijih žena hrvatskog biznisa. Preuzevši ove godine vodstvo nad poslovnim carstvom koje je trideset godina gradila sa suprugom Mohamedom Radwanom Joukhadarom, Jasenka Joukhadar ima upravljačku moć od 308,53 milijuna eura. Tvornica koja proizvodi dodatke prehrani i kozmetiku nosi njezino ime, a otvorena je prije sedam godina u Vukovaru, odakle je i krenula poslovna priča obitelji Joukhadar. Danas svoje pogone Yasenka ima i u Solinu i u Svetoj Nedelji, a u portfelju ima više od četrdeset proizvoda, koji su dostupni u više od dvadeset zemalja.

5. Anita Letica, Philip Morris Zagreb

Svake godine predsjednica Uprave Philipa Morrisa Zagreb Anita Letica napreduje za jedno mjesto na listi najmoćnijih. Prije dvije godine bila je na sedmom, lani na šestom, a ove godine došla je do petog mjesta. Sve to u skladu je s rastom njezine upravljačke moći, koja je prošle godine porasla za 50 milijuna eura − na 395 milijuna eura, a ove godine rast se nastavio, tako da sada upravlja s 416,70 milijuna eura. Letica je na čelu podružnice jedne od najvećih svjetskih duhanskih kompanija, koja je trenutačno usmjerena na povijesni zaokret i razvoj alternativnih proizvoda već šestu godinu. Zadužena je za hrvatsko i slovensko tržište, a prije pridruživanja Philipu Morrisu deset godina radila je u Plivi.

6. Liana Keserić, Raiffeisenbank Austria

Predsjednica Uprave Raiffeisenbanka Austria drugu je godinu na listi deset najmoćnijih, a na prošlogodišnjem debiju bila je četvrta na listi, s upravljačkom moći od 277 milijuna eura. Ove se godine pomaknula za dva mjesta s obzirom na to da joj je upravljačka moć oslabjela na 219,64 milijuna eura. Liana Keserić u Raiffeisen banci je već dvadeset godina, a prije no što je lani imenovana predsjednicom kao članica Uprave bila je nadležna za operativno poslovanje, IT i organizaciju i upravljanje procesima i projektima. Raiffeisen je kao i cijela financijska industrija na valu digitalizacije bankarstva, a prošle je godine prvi u Hrvatskoj lansirao fond koji se temelji na konceptu održivog razvoja.

7. Daliborka Kranjčić, KTC

Na listi od prošle godine, kada se prvi put na njoj pojavila, za dva mjesta napredovala je i predsjednica Uprave KTC-a i to usprkos padu upravljačke moći s 218 na 212,61 milijuna eura. Prije no što je prošle godine imenovana na tu poziciju, Daliborka Kranjčić provela je 26 godina u KTC-u, posljednjih 13 bila je članica Upravnog odbora i glavna izvršna direktorica. Usprkos svim zahtjevnim projektima na kojima je KTC radio dok je nadograđivao svoj portfelj u kojem su, osim supermarketa i poljoljekarnica, benzinske postaje, ugostiteljstvo i turizam, teško da je išta bilo ravno izazovima s kojima se novoimenovana šefica morala nositi tijekom prve godine vladavine s obzirom na to da je pandemija koronavirusa na neko vrijeme potpuno blokirala dio djelatnosti.

8. Nataša Rapaić, Hrvatski Telekom

Članica Uprave i glavna operativna direktorica za privatne korisnike Hrvatskog Telekoma ove se godine pomaknula sa sedmog na osmo mjesto rang-liste najmoćnijih. Njezina upravljačka moć, koja je prošle godine bila 875 milijuna eura, ove je godine u skladu s općim trendom pada spuznula na 835,48 milijuna eura. Nataša Rapaić jedno je od zaštitnih lica Hrvatskog Telekoma, gdje je došla 2003. godine nakon što je gradila karijeru u Španjolskoj kao financijski analitičar u ekonomskom uredu španjolskog veleposlanstva te u investicijskom odjelu banke Grupo Caixa Galicia, kao konzultant u madridskom Europraxis Consultingu te angažmanom na raznim projektima u marketingu Telefonice Moviles. U HT-u je promijenila nekoliko upravljačkih pozicija te u deset godina napredovala do članice Uprave.

9. Jasminka Horvat Martinović, Wiener osiguranje VIG

Upravljačka moć predsjednice Uprave Wiener osiguranja VIG sa 134 milijuna eura, s koliko je upravljala prošle godine kada je prvi put uvrštena među prvih deset, porasla je ove godine na 136,89 milijuna eura. To joj je osiguralo i napredovanje na rang-listi za jedno mjesto. Jasminka Horvat Martinović pet godina bila je članica Uprave odgovorna za neživotna osiguranja, brokerske kanale, korporativna osiguranja i reosiguranje prije no što je 2018. imenovana na sadašnju funkciju. U razdoblju kada su i pandemija koronavirusa i potresi imali snažan utjecaj na poslovanje, ujedno otežavajući rad i povećavajući njegov obujam, Wiener se pozicionirao kao drugo osiguravajuće društvo na hrvatskom tržištu i prvo u segmentu životnih osiguranja.

10. Vesna Ramljak, Sancta Domenica

Vlasnica i direktorica tvrtke Sancta Domenica ove se godine prvi put plasirala među deset najmoćnijih žena hrvatskog biznisa. Poduzetnica iz Svete Nedelje s upravljačkom moći od 121,30 milijuna eura već dvadeset godina uspješno se probija zahtjevnim tržištem potrošačke elektronike, koje je u doba pandemijskog zaključavanja doživjelo procvat. Osim u lancu specijaliziranih maloprodajnih trgovina, Sancta Domenica kao ovlašteni uvoznik Panasonica, Sonyja, Samsunga, LG-a i PlayStationa omogućuje i kupnju preko svoje internetske trgovine. Sancta Domenica na čelu s Vesnom Ramljak prošle je godine s prihodom većim od 900 milijuna kuna predvodila listu sto najvećih hrvatskih tvrtki koje su isključivo u ženskom vlasništvu.

Na konferenciji Žene u biznisu objavljena je i rang-lista 300 najmoćnijih žena hrvatskog biznisa. Njihova upravljačka moć iznosi 31,6 milijardi eura, što je za 6,5 posto manje u odnosu na prošlu godinu, a prosječni prihodi tvrtki koje u svojim upravljačkim tijelima imaju 300 najmoćnijih žena pali su sa 194 milijuna eura na 189 milijuna eura. Posljedice su to prošlogodišnjeg gospodarskog pada budući da se pri izradi liste u obzir uzimaju poslovni rezultati ostvareni prethodne godine.

Prestižnu listu 300 najmoćnijih žena hrvatskog biznisa potražite u aktualnom broju tiskanog i digitalnog Lidera.