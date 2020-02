Ovo su razlozi zašto je važno učiti o digitalnom marketingu!

Tehnologija napreduje svaki dan, a s njom i digitalni marketing. Tradicionalni marketing je gotovo zaboravljen (posebno kod manjih tvrtki) s obzirom na to da se danas sve vrti oko društvenih mreža i interneta. Gotovo su svi danas korisnici interneta.

Društvene su mreže dio svega što mi radimo danas, od škole pa do posla, hobija i puno toga ostaloga. Ljudi ga koriste kako bi se socijalizirali ili se zabavili, kupili proizvode… a to znači da jednostavno možete doći do svoje ciljne skupine i cijeli svijet pretvoriti u svoje tržište koristeći neku od metoda promocije putem digitalnog marketinga.

Ako promovirate uslugu ili proizvod na društvenim mrežama ili bilo gdje na internetu, a posebno ako pri tome koristite kvalitetne vizuale i video sadržaje, privući ćete kupce diljem svijeta.

DIGITALNI MARKETING NIJE SKUP

Možete biti u interakciji s korisnicima i naučiti točno što traže, a to vam može pomoći u razvoju poslovanja. Digitalni marketing nije skup kao što je to tradicionalni marketing, možete uštedjeti novce i zaraditi u isto vrijeme.

To je benefit za sve, za vas i same kupce, a možete pratiti i odgovore i dobiti povratne informacije iznimno lako. Sve u svemu, digitalni marketing vam omogućava da komunicirate svoj brend i dosegnete veliki broj potencijalnih kupaca u Hrvatskoj i svijetu za mali budžet.

Upravo radi toga, važno je učiti o digitalnom marketingu koji se mijenja jako brzo. Jedna od najboljih i najintenzivnijih marketinških radionica održat će se u organizaciji Lidera, a na njoj će predavati iskusni predavači Marijan Palić, Mato Rajić, Ilija Brajković, Vice Božić i Dorijan Palić.

Prijaviti se možete OVDJE, a ovdje možete vidjeti kako je sve izgledalo prošle godine.