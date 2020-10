Počela 15. Liderova konferencija o nabavi (za novo normalno)

Upravo je započela 15. Konferencija o nabavi pod nazivom Nabava za novo normalno, koju Lider organizira u suradnji s Hrvatskom udrugom nabavne djelatnosti (HUND) koja je glavni nositelj ovog dvodnevnog eventa.

Tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana očekujemo zanimljiva online predavanja domaćih i međunarodnih profesionalaca koji će razmijeniti svoja znanja i iskustva, kako bi se poboljšao status nabavne funkcije u kompanijama.

Mirela Senica, predsjednica HUND-a otvorila je online skup predstavljajući aktivnosti organizacije koja je već 13 godina članica federacije The International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM), u kojoj su 44 nacionalne i regionalne udruge iz čitavog svijeta.

Marina Lindič, predsjednica IFPSM-a iz Slovenije predstavit će ujedno I nove streteške smjernice ove globalne asocijacije. Danas će nastupiti I vrhunski globalni stručnjak za nabavu Richard Beaumont iz tvrtke Bromley Wood Associates, čija paradigma glasi 'ostavite ugovore po strani'. Beaumont u svome međunarodno priznatom konzultantskom radu i 30-ogodišnjem iskustvu u nabavi kombinira tehnički aspekt, opći menadžment i operativno iskustvo u okviru raznih sektora: graditeljstvo, obrana, farmacija, automobilska i zrakoplovna industrija, financijski sektor.

Josip Tomašević, potpredsjednik i glavni čovjek za nabavu u američkoj tvrtki AGCO Corporation pričat će o novim metodama koje mogu pomoći u transformaciji nabave u razdoblju novog normalnog. Kompanija AGCO na listi je Fortuneovih 300 najvećih kompanija i globalni je lider u djelatnostima dizajna, proizvodnje i distribucije poljoprivrednih strojeva, dok će Velimir Srića, profesor na Ekonomskom fakultetu odgovoriti na pitanje kako upravljati 'post-kovid' svijetom.

