Počela je HR konferencija Mistake management - kako pasti i izRasti

Počela je 3. HR konferencija Mistake management – kako pasti i izRasti, koja se održava u organizaciji poslovnog tjednika Lider i Udruge U4HR (Udruga za upravljanje, umrežavanje, učenje i unaprjeđivanja ljudskih prava i potencijala u Hrvatskoj), a partner konferencije je MojPosao. Glavna tema konferencije je upravljanje pogreškama i neuspjeh kao izazov. Konferenciju je otvorila Bojana Božanić Ivanović, direktorica Lider medije.

- Ovogodišnja tema mistake managementa nam je poznata jer tko radi taj i griješi. Današnji predavači imaju dva važna zadataka pokazati kako su pogriješili i pokazati kako su prevladali te prepreke i pogrešku pretvorili u uspjeh, te nam reći kako upravljati pogreškama - kazala je Božanić Ivanović.

Hrvojka Kutle, predsjednica Udruge U4HR, istaknula je da pogreške svi radimo i dio su svakodnevnog života, ali da su kod Hrvata pogreške mitsko čudovište kojima nas zastrašuju od djetinjstva.

- Da bismo se uhvatili u koštac s pogreškama, moramo ih vidjeti, priznati sami sebi, analizirati i iz njih nešto naučiti – kazala je Kutle.

Nitko nije savršen i svi griješe, ali ne znaju svi učiti iz pogrešaka i ne ponavljati ih. Ako se to događa na poslu, posebno radi li se o pogreškama menadžmenta, rezultat je poslovni neuspjeh. Znate li se nositi s neuspjehom i naći najbolji i najkraći put iz ponora do pobjedničkog postolja? To mogu samo najbolji, ali u slavlju ima mjesta i za one koji žele učiti, mijenjati se, a ako im izmakne zlato dohvatiti bar srebro ili broncu.

Jedan od glavnih govornika na konferenciji je Robert Frost Andersen, motivacijski govornik, danski poduzetnik koji je iskusio poslovni neuspjeh no nije odustao jer nije želio pasti pod utjecaj stereotipa, vjerovanja da je neuspjeh konačan.

Naslov Frost Andersenove teme je: Neuspjeh je dobar – neuspjeh je potreban – neuspjeh je temelj rasta i uspjeha.

Da Frost Andersen na HR konferenciji ne bude ‘Pale sam na svijetu‘, o tome koliko su griješili i što su iz toga naučili govorit će i hrvatski menadžeri i HR stručnjaci: Tomislav Grubišić, CEO, Bornfighta i Mediatoolkita

Ivor Bihar, COO Mediatoolkita

Zdravko Jelčić, predsjednik Uprave Spin Valisa

Jasenka Maltarić Dujnić, direktorica ljudskih potencijala Colas Hrvatske

Vesna Trnokop, direktorica Sigma business consultinga

Barbara Ružić, vlasnica tvrtke Artis Rei, HR konzultantica i trenerica

Žana Goić Petričević, Managing Director and Leadership Coach u Bold Leadership Culture

Daria Mateljak, direktorica za Hrvatsku u Hauska&Partner

Zoran Sušanj, profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci

Nikola Nikšić, certificirani savjetnik za menadžment u Konteru

Adrijana Strnad, savjetnica za organizacijski razvoj, trenerica, coach i moderatorica

Na konferenciji će biti uručene nagrade Najbolji poslodavac koje već trinaest godina zaredom dodjeljuje portal Moj posao.