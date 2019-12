Počela je konferencija Žene u biznisu

U Zagrebačkom kazalištu mladih upravo je započela već tradicionalna, deveta po redu međunarodna Liderova konferencija Žene u biznisu, na kojoj se okupilo 300-tinjak najuspješnijih žena iz hrvatskog gospodarskog i javnog, političkog i akademskog života te međunarodne gošće iz Velike Britanije, ovogodišnje zemlje partner konferencije.

U uvodnom govoru Bojana Božanić Ivanović, direktorica Lidera istaknula je da je Lider temu o značaju žena u gospodarskom i poslovnom životu pokrenuo još 2005. godine kada je po prvi put izdana lista 300 najmoćnijih žena hrvatskog biznisa koju smo 15. godinu za redom objavili u aktualnom broju Lidera. Uz to, Lider sudjeluje u HUP-ovim inicijativama, u Bazi poslovnih žena i inicijativi Klub 30%.

- U posljednjih pet godina zastupljenost žena u biznisu globalno je rasla za tri posto. Tim tempom punu ravnopravnost postići ćemo za 40 godina. Trećina svjetskog biznisa još uvijek nema niti jednu ženu u upravljačkim tijelima, u Hrvatskoj ih je 20-tak posto. Smanjuje se i broj kompanija s udjelom 300 najmoćnijih žena. Ove godine ih je 171, a prije sedam godina imali smo ih 209. Što možemo učiniti? Samo hrabro grabiti naprijed kao i svih godina do sada i jedna drugoj davati podršku – istaknula je Božanić Ivanović.

Andrew Dalgleish, veleposlanik Velike Britanije istaknuo je i da u njegovoj zemlji žene još uvijek ne dobivaju priliku kakvu zaslužuju.

- Za svaku funtu koju muškarac zaradi u Velikoj Britaniji žena zaradi 52 penija. To se nikako ne bi smjelo događati, čak ni zakonski. Uz to, dokazano je da među 25 top kompanija, one koje imaju spolno diverzificiranu radnu snagu, su i 20 posto profitabilnije. Stoga nikoga ne treba uvjeravati da je ravnopravnost korisna, činjenice su tu – istaknuo je Dalgleish.

U četiri godine Velika Britanija ipak je napravila pomake. Broj žena na upravljačkim funkcijama u 2014. je iznosio 20 posto, a lani 30 posto.

– Čeka nas još puno posla da dođemo do 50 posto, ali idemo u dobrom pravcu – zaključio je Dalgleish.

Na konferenciji Žene u biznisu očekuje se bogati program, svoja iskustva i mišljenja na aktualnu temu prava i položaja žena, zanimljivi govornici podijelit će kroz tri 'jedan na jedan' razgovora i dva okrugla stola. Održat će se i svečana dodjela nagrada i razgovor s 10 najmoćnijih žena hrvatskog biznisa.