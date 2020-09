Pogledajte koje prilike i opasnosti čelni ljudi kompanija očekuju u 2021. godini

U sklopu konferencije Dan velikih planova održao se i panel pod nazivom 'Prognoze za 2021. – prilike i opasnosti' na kojemu su sudjelovali Domogoj Jelenc član Uprave Badela 1862, Goran Kolak, predsjednik Uprave Končar – elektroindustrije, Anita Letica, predsjednica Uprave Philip Morrisa te Josipa Majić, suosnivačica Revuta, složili su se da je koronavirus imao snažan utjecaj na njihovo poslovanja, međutim da posljedice neće značajnije utjecati na sudbinu njihovih kompanija.

Početak panela započeo je pitanjem što sudionici očekuju od iduće godine i kakva je bila ova 2020. godina i mogli bi reći da su svi pozitivni. Gordan Kolak kaže kako je njihov rast temeljen na rezultatima koji su ostvareni do sada, što je rast od oko 10 do 11 posto.

- Očekujemo da se taj rast nastavi do kraja godine i vjerujemo da će taj trend biti isti kao i do sad. Djelujemo u progresivnoj industrijskoj domeni, a energetika će i dalje biti u fokusu investitora – rekao je Kolak. Letica je na to rekla kako je duhanska industrija bila blagoslovljena rastom trošarina što će svakako pridonijeti tome da i ova godina što se tiče prihoda bude na razini 2019. godine.

- Iako se poslovni modeli mijenjaju puno brže nego prije, mi smo u svoje krenuli još prije nekog vremena jer su to potrošači tražili, a mislimo na alternative duhanskom dimu – dodala je Letica.

Josipa Majić kako dolazi iz IT industrije rekla je kako oni nisu imali problema kao ostale industrije te da je ova godina i više nego pozitivna.

- Otvorili smo nova tržišta, a povećanje online aktivnosti za vrijeme pandemije i više interesa za neke progresivnije proizvode svako su nam pomogli – rekla je Majić i dodala kako je IT industrija u novom naletu optimizma.

- Partneri, klijenti i kupci postaju otvoreniji i traže naša rješenja kako bi bili otporni za ovakve tipove šokova – dodala je Majić.

Jelenc iz Badela 1862 je kazao kako za potpuni dojam treba pričekati kraj zadnjeg kvartala, te da je ova godina jedinstvena za Badel.

- U 2019. godini imamo pozitivan trend koji je nastavljen i kroz prvi kvartal 2020. godine. Korona je utjecala na poslovni rezultat, ali sve strukturne promjene koje smo proveli pomogle su nam da imamo brzu reakciju i da budemo fleksibilni na novonastale tržišne okolnosti. Također, i turistička sezona je bila bolja nego što smo očekivali što nam svakako ide na ruku – rekao je Jelenc. Dotaknuo se i kupovine brendova Dalmacijavina koji se dogodio početkom 2020. godine.

- Odmah smo krenuli u rekonstruiranje i vratili proizvodnju iz Italije u Šibenik i to je također dalo doprinos našim dobrim rezultatima. Također u tijeku su pripreme za ulaganja u automatizaciju proizvodnje, nove proizvodne kapacitete i logističke centre – dodao je Jelenc i rekao kako je smjer i cilj konsolidacija.

Iako je kriza i pandemija utjecala na mnoge kompanije i industrije fintech industrija je trenutno u velikom naletu. S jedne strane inicijative otvorenog bankarstva, a s druge strane nikad jeftiniji kapital doveo je do situacije da je sve više fintech kompanija koje ciljaju na progresivne i mlade generacije kojima tradicionalno bankarstvo nije u fokusu.

- Naš poslovni model je pomoći krajnjem potrošaču da zaštiti svoj novac i da štedi. Svi prepoznaju da ta poruka dobro rezonira s krajnjim potrošačem – dodala je Majić i kazala kako je njihov fokus na globalnom tržištu jer samo tada možete vidjeti jeste li konkurentni sa svojim proizvodom ili ne. Slično kao i IT industrija, tako i energetika nije osjetila velike probleme iako ih je bilo, posebno s dobavljačima.

- Nama je ideja bila da moramo osigurati kontinuitet proizvodnje i to je ključno za sve proizvodne kompanije. Došli smo u situaciju da nismo imali značajnih prepreka osim sitnih kod isporuke robe, a i neke projekte smo morali zbog toga prekinuti. Međutim taj trenutak nije dugo trajao i nije imao značaj utjecaj na poslovanje – rekao je Kolak. Dodao je da je činjenica da i energetska industrija traži određene promjene, a prije svega se tu misli na ulaganje u nove tehnologije. Također, uvođenje obnovljivih izvora energije će uvjetovati snažno ulaganje u digitalizaciju.

- Također, ključne promjene moraju se dogoditi u načinu razmišljanja i promjeni mindseta. Promjena tehnologija može biti instantna, ali promjena mindseta može trajati nešto duže – rekao je Kolak.

Što se promjena tiče, Letica je navela kako je iznimno bitno vidjeti što svaka kompanija može napraviti za sebe kako bi bila otpornija i da treba tražiti nove prilike i načine kako probleme okrenuti u svoju korist.