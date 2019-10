Prijavite se na besplatan Okrugli stol i saznajte koja je uloga i dužnost Compliance officera

Nakon što je u rujnu održan okrugli stol 'Što je Compliance i zašto je važan' u organizaciji ICCra instituta i poslovnog tjednika Lider, a uz podršku Grada Zagreba i pokroviteljstvo HGK, na kojemu su prisutni saznali sve bitne informacije o complianceu i važnosti usklađenosti poslovanja s vanjskim propisima, slijedi nam okrugli stol na kojemu će se detaljnije obraditi tema Compliance Officera.

Koja je njegova uloga i pozicija u strukturi društva u odnosu na upravu i nadzorni odbor? Koje su uloge i dužnosti Compliance Officera i kako je to riješeno na razini europskih zakonodavstava i kako bi trebalo biti u Hrvatskoj? Kako je postavljena struktura Compliance u domaćim tvrtkama poput King ICT, te u Siemensu i drugim multinacionalnim tvrtkama? Kakva su iskustva Compliance Officera u različitim sektorima i zašto vrijedi sintagma da ne postoji 'one size fits all'? S kojim problemima se najčešće susreće Compliance Officer?

Certifikat - CPE bodovi Institut ICCrA je po dobivenom odobrenju ACFE HQ kojim je konferencija “Compliance-Garant sigurnog poslovanja” bodovana CPE bodovima (Continuing Professional Education), ovlašten izdati certifikat o sudjelovanju članovima ACFE-a koji su stekli licencu Certified Fraud Examiners.

Ovo su samo neka od pitanja na koja ćete dobit odgovor na Okruglom stolu koji će se održati 24.10.2019 u hotelu Garden Inn u 11,00 sati. Tema je ' Compliance Officer - Uloga i dužnosti'.

Program je prvenstveno namijenjen stručnjacima koji se bave compliance-om, risk managerima, audit specijalistima, pravnicima i svima koji žele uvesti ovaj učinkoviti alat u svoje poslovanje.

O ovoj temi na panelu će govoriti domaći i strani stručnjaci s višegodišnjim iskustvom u compliance-u. Oni će predstaviti primjere dobre prakse te institucije na koje se može osloniti pri implementaciji.

Sudjelovanje na panelu je besplatno, ali uz obaveznu registraciju, a registrirati se možete ovdje.

I ovaj Okrugli stol je organiziran u od strane ICCra instituta koji je ujedno i Supporter International Fraud Awareness Week koji se održava 17-23.11.2019., te poslovnog tjednika Lider, a uz podršku Grada Zagreba i pokroviteljstvo HGK.