„Samo računovodstvo nije dovoljno“ Guida Kleinhietpaßa, partnera i trenera te ovlaštenog računovođe Controller Akademie AG u Njemačkoj bila je jedna od prezentacija drugog dana konfrencije o kontrolingu pod nazivom 'Controlling - The time to wow is now' koju zajednički organiziraju Lider i konzultantsko poduzeće Kontroling Kognosko.

Analizirajući računovodstvene standarde Kleinhietpaß je pokušao pokazati na koji način se oni mogu kvalitetno iskoristiti u kontrolingu i analitici poslovanja. Međutim, prilikom svake kalkulacije investicija i u svakoj dobroj analitici važno je dobro poznavati i porezne regulacije. No na osobi koja se bavi kontrolingom nije da poznaje sve porezne propise nego je potrebno načelno znati kako porezni sustav funkcionira i što treba i na koji način knjižiti, a za sve detalje treba pitati porezne stručnjake.

- Svatko tko želi investirati u nekoj zemlji prvo treba vidjeti koliki je profit moguće izvući iz neke industrije ili sektora, jer se oporezivanje ne radi svugdje na isti način, to ovisi o zemlji i industriji, stoga visinu poreza treba ukalkulirati u troškove proizvodnje i odlučiti započeti li investiciju u nekoj zemlji ili ne – istaknuo je Kleinhietpaß.

Andrej Lapajne, izvršni direktor slovenske tvrtke Zebra BI, govorio je o tome koje sve analize treba kontrolor voditi, putem kojih alata i na koji način, kako bi mogao imati kvalitetnu analizu podataka, analizirajući varijance cijena u Power BI-u i Excelu.

Veliki je interes pobudila prezentacije „Od podataka do uvida, od IT-a do kontrolinga“ Igora Milovčića, voditelja Službe računovodstva i financija i Ivana Horvata, glavnog koordinatora za izradu izvještaja KBC-a Zagreb, zbog aktualne situacije u kojoj se našlo hrvatsko i svjetsko zdravstvo, te važnosti kontrolinga u funkcioniranju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, no ona nije dala odgovor na pitanje jesu li bolnici porasli troškovi od pojave koronavirusa ili ne.

Od 2017. godine od kada je uveden novi sustav evidencije podataka KBC-a Zagreb, preglednost, analitika i kontrola troškova znatno je bolja, ističe Milovčić, a cilj joj je objediniti sve podatke kako bi Ministarstvo zdravstva imalo bolji pregled i uvid u bolju sliku zdravstvenog sustava KBC-a Zagreb danas.