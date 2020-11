‘Prošlo je vrijeme ‘money first‘, danas je itekako važan održivi razvoj‘

U poslovanju više ne razmišljamo samo o novcu i profitu. Prošlo je vrijeme 'money first', danas su itekako važni održivi razvoj, briga o okolišu i socijalna osjetljivost, to nisu samo fraze, one doista mogu pomoći na putu ka profitabilnijem poslovanju - jedan je od savjeta Axela Ehbergera, kontroling konzultanta i trener,a koji se bavi pružanjem usluga kontrolinga malim, srednjima i novoosnovanim poduzećima, a organizira i seminare, tečajeve i internu obuku u svojoj domovini, Španjolskoj. Axel je prvi govornik na drugom dijelu kontroling konferencije pod nazivom Controlling- The time to wow is now, koja se osmi put zaredom održava u organizaciji Lidera i Kontroling Kognoska. Axel se, kao i svi sudionici, javio online, jer se konferencija zbog pandemije premjestila na digitalne platforme.

Da bi potkrijepio svoju tezu, Ehberger je naveo rezultate jednog istraživanja u kojem se tvrdi kako potrošači odlučuju o kupnji. Njih 82 posto bira proizvode i usluge kompanija i brendova koji usuglašuju ekonomska održivost i uključenost društveno odgovornog poslovanja u poslovnu strategiju, njih 80 posto bira brendove koji potiču kvalitetu života svojih potrošača, zaposlenika, ali i društva u cjelini. Imao je i drugih primjera koji se možda ih Hrvatske perspektive čine banalnim, ali europski potrošači doista imaju takve stavove i za poslovanje sve te dimenzije odgovornog poslovanja itekako su bitne, a pojedine zemlje na tome čak i inzistiraju ugrađujući ih u zakonska rješenja.

- Za kontrolere je bitno da se te dimenzije mogu mjeriti, a jedan od modela razvilo je i Sveučilište u Barceloni koje mjeri po 30 varijabli za svaki od tri navedene dimenzije te dodjeljuje rejting kompanijama kojima je ta ocjena vrlo važna za rast i poslovanje - kazao je Ehberger te dodao kako se mjerenjem svih tih varijabli može kompanija može i graditi vlastitu profitabilnost.

Predavanje Edyte Szarske, šlag je na torti dvodnevne konferencije, naglasila je Jasmina Očko, kontroling konzultantica, kontroler trenerica i programska direktorica konferencije o kontrolingu. Szarska je inače međunarodna ekspertica za financije i kontroling iz Poljske te trenerica IBCS Instituta, ali i autorica knjiga o kontrolingu, a ona je pokušala svojom prezentacijom uvjeriti publiku da poslovanje nekada ne funkcionirati onako kako je planirano. Ove godine ništa nije kako je planirano, rekla je te istaknula kako je to pravi pakao za kontrolere. Kako prognozorati, ako ništa ne možemo predvidjeti, retorički se zapitala.

- Ove godine bit će itekako velika razlika između naših prognoza i planova i izvršenja, osim ako ne radite u IT-ju i telekomima, vama će rezultati biti na tragu onog što se predvidjeli - poručila je Szarska. Kad se turbulencije dogode, morate, poručila je, pojednostavniti poslovanje.

- Ako se traži proračun za sljedeću godinu, pitajte šefa odnosno menadžera za koji dio poslovanja traži taj dokument. Možda naprosto nećete to moći odraditi, čemu će i služiti ta fiktivna prognoza kad nismo sigurni kako će se bilo što realizirati - istaknula je Szarska. Uspješno poslovanje nije slijediti plan koji je zadan, smatra Szarska. Uspjeh u poslu je biti bolji od plana i planiranih ciljeva. Ako ne rastete po stopi od 20 ili 50 posto godišnje, znači li to da loše radite - ne, nipošto, objasnila je, to samo znači da imamo možda prevelike ciljeve i da nismo realistični. Možda je dovoljno, predložila je, da samo menadžerima pokažete da vaša kompanija bolje stoji od konkurencije.

- Uspješni ste ako ste bolji od drugih - poručila je.

Umjesto Davora Lozića, sveučilišni profesor koji je trebao pričati o kontrolingu iz perspektive umjetne inteligencije, a koji je spriječen zbog bolesti, drugi dan zaredom prezentaciju je održao Mario Korbar, izvršni direktori Data Sense-a. On je govorio o važnosti i alatima za predviđanje cash flowa u kompanijama.

Po završetku konferencije svim sudionicima zahvalila se Jasmina Očko izrazivši nadu kako se već sljedeće godine vidimo licem u lice.