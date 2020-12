[Prvi medijski istup u Hrvatskoj] Victoriya Boklag: Definirao me i pad komunizma!

- Ovo je godina u kojoj je United Grupa poslovala, ako samo promatramo financijske rezultate, prihode i dobit, puno bolje nego proteklih godina. Rast je u odnosu na prošlu godinu udvostručen! Uz sve to, započeli smo i nekoliko značajnih procesa akvizicija, pa se s poslovne strane ne može baš reći da je kompanija imala nekih problema u funkcioniranju i poslovanju, osim što nije bilo putovanja kao proteklih godina - istaknula je u svom prvom medijskom istupu na hrvatskim tržištu Victoriya Boklag, izvršna direktorica u United Group i potpredsjednica odjela za marketing i medije na Liderovoj konferenciji Žene u biznisu.

Konferencija je ove godine hibridna, dio sudionika nalazi se u zagrebačkom hotelu Westin, a dio se javlja videovezom, pa se tako i sama Boklag javila iz Ukrajine te se u razgovoru jedan na jedan sa Gordanom Gelenčer, otvorila o svom odrastanju, kao i o svojim počecima u United Grupi.

- Mene prije svega definirala moja obitelj. Tamo sam naučila da je u životu vrlo važna disciplina, organizacija, vlastiti trud i da je stres dio života. Uz takve temelje, svaka sljedeća životna lekcija samo me nadogradila. Jedna od lekcija bio je i pad komunizma, kada smo se preko noći iz jednog tvrdog, uštogljenog sustava, našli u nekom novom svijetu kapitalizma. Ta promjena učinila me otvorenom prema promjenama, agilnijom i sposobnijom naprosto za prihvaćanje svega što život donosi - istaknula je Boklag koja je na konferenciji otkrila i to kako telekom i tv biznis nisu bili njena prva ljubav i kako se u biti u tome našla sasvim slučajno.

- Htjela sam raditi u biznisu private equityja, to je bila moja velika ljubav. Tvrtka u kojoj sam se zaposlila, 2002. godine uložila je određena sredstva u neku novu kompaniju na srpskom tržištu koja je imala dobre poslovnu ideju i viziju i tada sam ja, kao financijski savjetnik, došla u kompaniju i evo ostala. 18 godina kasnije United Grupa je multinacionalka koja je prisutna na čak 12 tržišta, tvrtka koja objedinjava telekom, medije i digitalne platforme, koja ima preko 11.000 zaposlenika i 10 milijuna korisnika - ispričala je Boklag koja je posebno ponosna na činjenicu da čak 40 posto srednjeg menadžmenta kompanije danas čine upravo žene. No za nju to kao je nekako samo po sebi razumljivo, žene u United Grupi zapošljavaju se i napreduju, kazala je, prema zaslugama i vlastitim postignućima, ne temeljem veza, spola. Sigurno ne zato jer je to navedeno kao neko opredjeljenje u strateškom korporativnom dokumentu kompanije, apostrofirala je Boklag.

Kada žena na tako visokoj poziciji, teško je izbjeći pitanje o usklađivanju obiteljskog života i posla, a i sama Boklag priznaje da njen radni dan nekad traje od osam do čak 24 sata. Uz troje djece, balans privatnog i poslovnog je jako važan. A kako ga postiže?

- Prije svega, uz dobrog partnera koji me podržava i razumije, s kojim se lako dogovoriti, a imam i pomoć u kući - priznala je Boklag.

Na koncu razgovora, Boklag se osvrnula i na poslovne operacije u Hrvatskoj, gdje United Grupa u svom vlasništvu ima Novu TV, N1 TV te Tele 2 odnosno Telemach Hrvatska. Prema njenim riječima, Grupa nastavlja sa ulaganjima u sva tri ključna dijela njihova poslovanja kod nas, u telekom mreže kako bi imali što kvalitetniju infrastrukturu, u medije i njihov sadržaj te u korisničko iskustvo svih njihovih platformi. Izrazila je i nadu kako se u Hrvatskoj uskoro promijeniti zakon o elektroničkim medijima prema kojem kompanije koje imaju vlastite televizijske kanale ne mogu nuditi digitalne platforme za tv usluge, a to je također dio njihova biznisa koji itekako cvjeta na drugim tržištima.

A na kraju je poručila mladim ženama koje žele uspjeti u poslovnom svijetu - želite, stremite, riskirajte, budite hrabre, suočavajte se sa izazovima!