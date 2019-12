Put do uspjeha popločen je neuspjesima

Na panelu 'Kad upornost nadvlada neuspjeh' sudjelovale su Vesna Trnokop, direktorica tvrtke Sigma Business Consulting i Jasenka Maltarić Dujnić, direktorica ljudskih potencijala u tvrtki, COLAS Hrvatska, dok je moderatorica panela bila Barbara Ružić, konzultantica i trenerica iz tvrtke Artis Rei.

Svatko od nas je u svom poslovnom ili osobnom životu imao veće ili manje neuspjehe, a kako definiraju neuspjehe pokušale su odgovoriti sudionice panela.

- Kada govorim o neuspjehu za mene je on situacija koja se ne događa onoga trenutka kada mislite da je to neuspjeh, već kada se to dogodi a vi ga ne osvijestite i ostanete stajati na mjestu. Također, kada iz svake loše situacije ne vidite izlaz, to također smatram neuspjehom – rekla je Vesna Trnokop.

Jasenka Maltarić Dujnić je rekla kako je neuspjeh, ali i uspjeh, vrlo osobna stvar koja se razlikuje od čovjeka do čovjeka.

- Važna je također i perspektiva odmaka. Hoće li nešto biti uspjeh ili neuspjeh ne znamo u trenutku dok se on događa, zbog toga je važno iskustvo koje imamo kako bi mogli prepoznati i reagirati – kazala je Maltarić Dujnić.

Često se čuje da doživljavanje čestih neuspjeha dovodi do pada samopouzdanja, s čime se panelistice nisu složile, dapače, one smatraju kako neuspjeh dovodi do rasta samopouzdanja jer vidite da možete proći kroz situacije kakve god da jesu, a uz to još dolazi i hrabrost.

Što je sve potrebno da bi naučili iz neuspjeha i kako se nositi s emocijama koje se javljaju prilikom neuspjeha - Trnokop smatra kako je vrijeme svakako jedan od čimbenika.

- Svaki neuspjeh izaziva emocije, a cijeli život nas uče da su greška i neuspjeh nešto loše. I zbog toga nas preplave emocije kada doživimo neuspjeh. Zato smatram da je potrebno vrijeme jer, kako se kaže, vrijeme čini svoje. Također, potrebna je hrabrost, samopouzdanje i otvoreni mindset koji nam dopušta da učimo iz svojih pogrešaka i da na neuspjeh gledamo kao na jedan feedback iz kojega ćemo sigurno nešto naučiti – smatra Trnokop, dok Maltarić Dujnić kaže kako se treba okrenuti sebi i sagledati sve ono dobro što se napravilo prije nego se potone u negativne emocije zbog jednog neuspjeha.

- Kada govorimo o uspjehu i neuspjehu mi ga kao društvo sagledavamo nekritički. Svima nam se čini da su neki uspjeli preko noći što većini iskrivljuje pogled na uspjeh ili neuspjeh. Svi se slažemo oko toga da je put do uspjeha je popločen neuspjesima.

Dvije su opcije - ili učiti ili dozvoliti da nas neuspjesi zaustave ili obeshrabre.

Na panelu su predstavljena i istraživanja o odnosu HR-a i menadžera, te je zaključeno da je bitno da se organizacijski usuglase ciljevi i da svi rade u istom 'smjeru'. Dodano je da je, osim upornosti oko postizanja, ciljeva bitno i sagledati ciljeve organizacije u cjelini.

- Ljudi često znaju biti uporni u svojim ciljevima, ali kada je riječ o timu ili organizaciji, malo kaskaju – smatra Maltarić Dujnić i dodaje kako upornost treba biti uparena s drugim osobinama poput empatije.

Zaključno je na panelu rečeno kako je HR važan menadžerima, te kako HR mora biti učinkovit, prije nego savršen. Također, HR se mora približiti biznisu te da razumiju biznis u kojem rade.

- Svi se mi moramo upitati na koji način doprinosimo poslovanju i kako ono što radimo može pridonijeti poslovanju – zaključila je Trnokop.