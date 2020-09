Revoltella: Brine me da se ne zaustave investicije. Novca ima i dostupan je, potrebni su projekti.

Europska investicijska banka već vidi prve znakove ekonomskog oporavka, glavna je poruka koju je sa govornice Dana velikih planova odaslala Debora Revoltella, glavna ekonomista Europske investicijske banke (EIB), koja se videovezom javila okupljenima na Zagrebačkom velesajmu. Prema procjenama EIB-a, do kraja 2022. velika većina europskih gospodarstava će se oporaviti i vratiti na staro stanje, no bit će i posljedica.

- U Europi će rasti nejednakost, a ona će se posebno isticati između europskog sjevera i juga - istaknula je Revoltella i dodala kako je upravo zbog toga bitno poticati ulaganja u održivost i digitalnu transformaciju, što će institucija koju predstavlja i poticati. EIB, dodala je, podržava investicije u Europi u okviru EU institucija.

- Možemo čak reći da se transformiramo u klimatsku banku, pokušavamo shvatiti potrebe svih zemalja ponaosob, pokušavamo olakšati i ubrzati dolazak do sredstava za sufinanciranje i poticati likvidnost, a u Hrvatskoj, između ostalog i surađujemo s partnerima u javnom i privatnom sektoru - naglasila je Revoltella koja se posebno brine da se ne zaustave investicije. Novca ima i dostupan je, potrebni su projekti.

To je potvrdila i prvim rezultatima studije koju je ljetos provela EIB, prema kojoj će čak 30 posto do 50 tvrtki u Europi smanjiti ulaganja, dok čak 43 posto tvrtki navodi da će u potpunosti zbog krize napustiti započete projekte. Prema njenom mišljenju nad tim se rezultatima treba zapitati. Europa se snažno obvezala na klimatske promjene, na digitalizaciju, a sve to znači da treba jačati i kompetencije ljudi. U EIB postoje sredstava kojima se sve te investicije, kazala je, mogu financirati i na sve te izazove pravovremeno odgovoriti.