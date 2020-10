Rješenje poremećaja u nabavi je iskreni dijalog s dobavljačima

'Stavite ugovore sa strane' – glavna je poruka vrhunskog globalnog stručnjak za nabavu, Britanca Richarda Beaumonta iz tvrtke Bromley Wood Associates koji je nastupio u prvom dijelu Liderove Konferencije o nabavi – Nabava za novo normalno.

Beamont pod time misli da ovo vrijeme pandemije, koja ima ogroman utjecaj na nabavne lance diljem svijeta, nije pravo vrijeme da se partneri (dobavljači/kupci) pozivaju na penale ukoliko jedna strana nije u mogućnosti poštivati odredbe ugovora.

- Ukoliko partner zbog korone ne može isporučiti robu, ništa ga neće natjerati da to učini. Sa negativnim stavom samo ćemo imati loše odnose u budućnosti, smatra Beaumont. Prema njegovom mišljenju, ugovori bi trebali biti vodič nekom odnosu između dvije strane koje su se složile da surađuju. A nabava je spona između te dvije strane partnerstva.

- Nemojte da pozivanje na stavke ugovora budu vaša prva akcija. Razgovarajte otvoreno s dobavljačem, slušajte ga pozorno jer je to jedini način da identificirate što je ili nije izvedivo. Iskreno treba razgovarati I s kupcima I jasno im objasniti zbog čega niste u mogućnosti dostaviti neki proizvod ili uslugu. Ako to uspijemo, ako situaciju sagledamo realno, čak i ako razočaramo kupca, njemu se to neće svidjeti, ali će razumjeti – smatra Beumont.

Na taj način transformira se vaš odnos s dobavljačem, a sljedeći ugovor zasnivat će se na budućoj međusobnoj suradnji, a ne na odgovornosti i kaznama.

O odnosu s dobavljačima u ova krizna vremena govorio je i Josip Tomašević, potpredsjednik i glavni čovjek za nabavu u američkoj tvrtki AGCO Corporation, koji već devet mjeseci radi od kuće, a s obzirom na to da se u SAD-u situacija ne mijenja na bolje, misli da će to i potrajati.

Tomašević je ispričao priču o tome kako se njegova kompanija, na osnovu tri glavna elementa izdigla nad problemima i uspjela preživjeti krizu bez velikih poteškoća. To su agilnost, inovacije i elastičnost.

- Agilnost je mogućnost da se brzo krećeš i mijenjaš smjer, a da istovremeno imaš kontrolu. Kad god se događaju poremećaji, glavno pitanje je koliko brzo možeš izaći iz problema? U našoj organizaciji mindset zaposlenika je bitan no najviše smo vremena I analiza utrošili na to kako da postanemo agilna organizacija. Naš benchmark su kompanije poput Googlea i Amazona, čija je tajna uspjeha nevjerojatan fokus na kupca. Uveli smo treninge i radionice agilnosti da vidimo kako se riješiti nepotrebnih procesa i postati agilnija organizacija učeći od najboljih – ispričao je Tomašević.

U nabavnom sektoru postoji mnogo inovacija no nije dovoljno imati ideju. Ključno je kako tu ideju možeš brzo realizirati.

- Puno smo naučili iz intenzivne komunikacije s dobavljačima putem platformi, koji su nam dali rješenja i ideje kako možemo poboljšati vlastitu ulogu jer oni imaju puno znanja. Poseban fokus stavili smo na dva nabavna područja: tzv. integirane end-to-end procese nabave, u koje smo uključili sve dionike procesa te holistički risk menadžment pristup u realnom vremenu, kojim smo mogli brzo otkriti kritična područja i što to točno utječe na naše ključne dobavljače. Pandemija je na neke dobavljače vrlo snažno utjecala pa smo se fokusirali na njihovu financijsku stabilnost i putem online alata mogli smo detektirati koji dobavljači su u kakvim problemima. Imali smo akcijske planove u kojima se znalo što je čija odgovornost. No unatoč najboljim alatima i strateškom pristupu, sve na koncu ovisi o zaposlenicima na koje sam vrlo ponosan. Interna i eksterna komunikacija bila je ključna u tome.Unatoč svim izazovima nismo osjetili velike poremećaje. Cijene naših dionica su porasle – zaključio je Tomašević.

Glavni organizator ove konferencije je Hrvatska udruga za nabavnu djelatnost (HUND), čija je predsjednica Mirela Senica pri otvaranju konferencije istaknula kako je ove godine Udruga proslavila 16. godišnjicu rada, a njezin glavni cilj je razvijanje mreže članova i unapređivanje nabavne profesije u Hrvatskoj. HUND je od 2007. godine članica federacije The Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM), u kojoj su 44 nacionalne i regionalne udruge iz čitavog svijeta, a na online konferenciji nastupila je i predsjednica Federacije, Marina Lindič, koja je predstavila novu strategiju ove globalne Udruge.

- Novi su izazovi za nabavu, ali mi se ne damo. Spremni smo na drugi val i omogućit ćemo tvrtkama da rade što je najbolje moguće – istaknula je Lindič.

IFPMS rješava globalna strateška pitanja nabave i opskrbe, to je globalna mreža i platforma na kojoj se razmjenjuju i ocjenjuju rješenja, a glavne aktivnosti su doprinos razvoju nabave i lanca opskrbe, doprinos globalnoj ekonomiji, pomoć u razvoju profesionalnih standarda, mogućnost povezivanja i umrežavanja, poštivanje etičkog kodeksa među članovima te povezivanje sa sličnim organizacijama poput Svjetske banke, Ujedinjenih naroda, Europske komisije, Afričke unije, Afričke razvojne banke itd. – Svi članovi dužni su poštivati etički kodeks ponašanja i u svibnju 2019. obnovili smo etičke standarde koji se mogu pronaći na web stranici IFPMS-a. Ukoliko tvrtke još nisu uvele vlastite standarde, mogu ih slobodno preuzeti – poručila je Lindič.