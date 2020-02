Smart Cities: Pametno rješenje koje bismo odmah kopipejstali

Gijon, šarmantni gradić na sjeverozapadnoj obali Španjolske, odlučio je postati 'ciudad innovadora, inteligente e integradora'. Drugim riječima, inovativan, pametan i integriran grad. Takav je i postao, ali nakon prvih rezultata nije posustao, već na mnogobrojnim projektima radi i dalje. Gijon je specifičan po pametnom projektu koji bismo odmah 'kopipejstali' – građanskoj kartici.

Gradske vlasti prije 15 godina osmislile su besplatnu karticu bez roka trajanja koja objedinjuje sve gradske usluge. Kartica može služiti za identifikaciju, plaćanja komunalnih usluga, javnog prijevoza, parkinga, recikliranje organskog otpada, upisivanje tečajeva, korištenja knjižnice, medijateke, javnih zahoda, sustava javnih bicikala, sustava za dijeljenje automobila (car sharing), infrastrukture za punjenje električnih automobila, ulazak u muzeje, bazene, zone grada s ograničenim pristupom. Nema čekanja u repu dok teta na šalteru ćaska sa susjedom. Nema čekanja nigdje pa čak ni zbog čeprkanja po novčaniku da izvadite odgovarajuću člansku iskaznicu. Svidjelo se to temperamentnim Španjolcima, do kolovoza 2019. karticu je koristilo 350.292 i 1.300 tvrtki. O njezinoj popularnoj govori i činjenica da je izdana u više primjeraka nego što Gijon broji stanovnika (više od 270.000) s obzirom na to da u njezinim pogodnostima mogu uživati i nerezidenti.

Kartica služi i zaposlenicima u gradskoj upravi koji karticu koriste i za bilježenje dolazaka i odlazaka s posla, pristup, daljinsko tiskanje dokumenata i e-potpis, a radi se na daljnjim funkcionalnostima. Ideja je da se građanima ponude i usluge lokalnih poduzetnika te da pomoću kartice uživaju i pogodnosti raznih programa vjernosti.

Laura González Méndez, komunikacijska stručnjakinja za nove projekte Gradskog vijeća Gijona, o svim dosezima u opamećivanju grada i budućim planovima govorit će na Liderovoj konferenciji Smart Cities koja će se održati 17. ožujka na Zagrebačkom velesajmu.

Gijon nije uložio svu pamet u karticu. Aktivirao je puno IoT rješenja diljem grada koja omogućuju uštede i učinkovito upravljanje pa i komunikaciju između nadležnih tvrtki, grada i građana. Transparentno upravljanje, nov sustav pametne rasvjete, otvaranje gradskog 6LowPAN protokola poduzetnicima, tvrtkama i istraživačkim centrima za osmišljanje novih usluga i proizvoda za grad, samo su neki elementi sveobuhvatne tranzicije grada u kojem posluje 28.000 malih i srednjih tvrtki te 11.000 samozaposlenih. Daljnji razvoj grada planira se kroz uspostavu društvenih ugovora s lokalnim dionicima, a na 'smart' tapeti je i ovih sedam područja:

Pametna rasvjeta Pametno navodnjavanje Pametno punjenje vozila na električni pogon Pametna gradnja Pametna, energetski učinkovita kućanstva Pametna javna nabava Pametni građani