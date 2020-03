‘Tata se vraća‘ - Poduzetnik tvrtku gleda kao svoje dijete, ali i to dijete jednom mora odrasti

Zašto umirovljeni vlasnici opet žele biti direktori bila je tema panela 'Tata se vraća' na kojem su, uz moderatora, izvršnog urednika Lidera Gorana Litvana, sudjelovali direktor Ghetaldus optike Mirko Kokanović, direktor varaždinskog Tehno-Partnera Josip Žnidarić te Tanja Pureta, specijalistica industrijske i organizacijske psihologije te vlasnica tvrtke Ramiro.

Pureta je na početku panela istaknula kako svakom zaposleniku pristupa kao da bi jednog dana mogao preuzeti upravljanje tvrtkom zbog čega vjeruje da se neće naći u situaciji 'mama se vraća'. Ne zna hoće li je na čelu Ramira naslijediti njezina dva sina, ali će tvrtka svakako biti spremna u trenutku kada bude napuštala 'kormilo'.

Josip Žnidarić, čiji se Tehno-Partner bavi uljima i mazivima, smatra da u njegovom slučaju prava mirovina nije ni postojala, a smisao odlaska bio je 'puštanje djece u vatru, da vidi koliko imaju žara i koliko su kompetentni'.

Direktor Ghetaldusa Mirko Kokanović vrlo živopisno je opisao svoj poslovni put koji je, između ostalog, uključivao i pokušaj da napravi Agrokor još 1988. godine. Nakon toga se zaposlio u Ghetaldusu koji je kasnije pretvorio u konglomerat, osnovavši čak i polikliniku koji danas broji 25 liječnika i 55 zaposlenih. Jedan od njegovih sinova dokazao se vodeći zastupništva, zbog čega mu je i prepustio vlasništvo poslije odlaska u mirovinu. To je, ističe, dovelo do toga da s drugo dvoje djece ne razgovara, no odluka se pokazala dobrom jer su rezultati tvrtke neko vrijeme bili najbolji u povijesti. Međutim, na novog se vlasnika navuklo previše odgovornosti pa su odlučili pronaći novog direktora i, poslije tri godine traženja, našli jednog koji je u tvrtki 'napravio dar-mar'. Zbog toga je na mjestu direktora na kraju završio Mirko Kokanović kojeg je na tu poziciju postavio njegov sin.

- Poduzetnik posvećuje najviše vremena svojoj firmi, doživljava je kao vlastito dijete i teško ju je prepustiti. Međutim, mora shvatiti da i pravno dijete jednom treba odrasti, objasnila je Tanja Pureta.

Bilo je riječi i o odnosu institucija prema tvrtkama pa je Kokanović naglasio da 'živimo u šašavoj državi koja nema ni financijske ni trgovačke samostalnosti', dok je Žnidarić kazao da je zbog izostanka podrške od strane države 'navikao na udarce, za razliku od mladih koji većinom nemaju tu strast i nepokolebljivost'.