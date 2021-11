Terezija Marić: Ubuduće zaprimanje spisa samo elektroničkim putem

- Poduzetnici i građani će se ubuduće javnim tijelima vlasti moći obraćati elektroničkim putem – rekla je Terezija Marić, načelnica Sektora za građanska stanja i modernizaciju upravnog postupanja Ministarstva pravosuđa i uprave na početku trećeg dana konferencije '48 sati.

Ona je govorila o novoj Uredbi o uredskom poslovanju, a elektronički sustav zaprimanja pismena morat će se uspostaviti do 1. siječnja 2023. na svim nivoima vlasti u Hrvatskoj. Kao prilog uredbe u Ministarstvu su izradili tehničke specifikacije koje utvrđuju osnovne funkcionalnosti, a koje uključuju uredsko poslovanje. To ne znači da tijela javne vlasti, pogotovo u prvo vrijeme prilagodbe, neće zaprimati podneske i u fizičkom obliku, no i takva pismena, naglasila je Marić, bit će pretvorena u elektronička.

- Komunikacija elektroničkim putem dobija prednost pred drugim oblicima komunikacije. Načelo je da se zaprimaju primarno elektroničkim putem i sva će se pismena evidentirati u informacijskom sustavu. Dakle, nema više knjiga. Ako se primi nešto u fizičkom obliku, mora se pretvoriti u elektronički – rekla je Marić.

Riječ je o temelju reforme javne uprave jer će se znati tko je što zaprimio, gdje se spis nalazi, kad je riješen, a povećat će se transparentnost tijela javne vlasti, uštedjet će se materijalna sredstva i vrijeme zaposlenika.

U nastavku trećeg dana konferencije '48 sati' održat će se okrugli stol na temu 'Digitalno i transparentno', a nakon toga predavanja na temu Održivi gradovi za bolji život (Sustainable Cities for better living) o čemu će govoriti Natalia Panina.

Ivana Chaux Jukić iz Active Solera govorit će o mogućnosti proizvodnje energije iz otpada, nakon čega će se održati okrugli stol o energiji iz otpada.

O uslugama paketomata govorit će Tomislav Vrankić i Matija Pavlinek iz Hrvatske pošte.