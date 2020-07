Tomislav Čorak: Energetska budućnost Hrvatske određena je s obnovljivim izvorima energije

Sa sigurnošću možemo reći da je dugoročna energetska budućnost Hrvatske određena s obnovljivim izvorima energije. No energetska tranzicija iz fosilnih u obnovljive izvore energije još nije završila. Zbog tektonskih pomaka koje proživljavaju energetski i javni sektor zadnjih mjeseci, pitanje je kako će se brzo ta transformacija i realizirati. Naime, pandemija i pad cijena nafte drastično su smanjile investicijske sposobnosti energetskim kompanijama u nove izvore energije. S druge strane, javni se sektor morao značajno zadužiti da spriječi krizu u zdravstvu i krah gospodarstva. To će sigurno utjecati na sposobnost subvencioniranja ulaganja u nove izvore energije te razvoj novih tehnologija.

U energetskom se sektoru tektonski pomaci upravo događaju u naftnoj industriji koja je zadnjih godina počela značajno ulagati u obnovljive izvore i nove tehnologije. Zbog gospodarskog razvoja prije krize bila je velika potražnja za naftom i, znajući da fosilnim gorivima dolazi kraj, naftna se industrija krenula transformirati, a s obzirom da je imala dosta novca, obnovljivi izvori energije su bili sigurna meta. No, zbog drastičnog pada potražnje za naftom i same cijene nafte, investicijska sposobnost naftnog sektora drastično je pala, a prema očekivanjima BCG-a, ne očekuje se skori povratak potražnje za naftom na razinu 2019. godine. Ostatak energetskog sektora je dodatno pogođen padom potražnje i platežnom moći kupaca, zbog toga će i tradicionalna elektroprivredna poduzeća imati veći fokus na restrukturiranje poslovanja. Javni se sektor pak morao značajno zadužiti kako bi očuvao zaposlenost i izbjegao dublju gospodarsku i socijalnu krizu. On će se sigurno morati značajno restrukturirati kako bi smanjio javnu potrošnju i postavlja se pitanje koliko će države moći subvencionirati nove izvore energije.

Zbog toga će na putu energetske tranzicije biti uspješna ona Društva u kojima će javni i privatni sektor naći zajednički jezik oko ulaganja u nove izvore energije. Javni sektor treba osigurati transparentne regulatorne okvire, a privatni preuzeti rizik i smanjiti očekivanja od povrata na ulaganja. Jedino će se tako svima nama osigurati stabilnost opskrbe energijom kao i do sada, ali ovaj puta iz obnovljivih izvora.