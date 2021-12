Tomislav Grubišić (Bornfight): Da nismo imali transparentan sustav plaća, propali bismo

– Nemoj imati interno nikakve stvari koje ne možeš podijeliti. Sve što interno znaš podijeli s drugima i drži fige da se iz toga nešto dobro dogodi – izjavio je na Liderovoj 5. HR konferenciji Tomislav Grubišić, direktor tvrtke Bornfight poznate po nedavno uvedenom transparentnom sustavu plaća i razvoja te tvrtke. I u slučaju Bornfighta zbilja se nešto dobro dogodilo.

Naime, kako je Grubišić objasnio, s javnošću su odlučili podijeliti razine plaća koje nude na različitim pozicijama u tvrtki kako bi ljudi mogli vidjeti sve troškove unutar tvrtke, ali i da s repertoara maknu ono pitanje 'koliko tko dobiva plaću' te da se umjesto toga fokusiraju na rad, što je na kraju najbitnije. Tim su se pristupom susreli s različitim mišljenjima ljudi, pa i kritika. No, Grubišić je naveo samo dva slučaja negodovanja u tvrtki u kojoj je u tom trenutku bilo 60 do 70 zaposlenika. Naveo je primjer jednog velikog benefita koji im je upravo ta transparentnost donijela.

Početkom koronakrize u ožujku 2020. godine prihodi su im drastično pali jer im je velik dio dolazio iz turizma i aviokompanija. Upravo im je ta transparentnost prihoda i rashoda tvrtke pomogla da prebrode tu krizu.

– S tom transparentnošću zaposlenici su vidjeli kako su pali prihodi, svima smo pokazali kakvo je stanje. Nakon toga se dogodio takav drive u ljudima da nađemo način kako se izvući iz te situacije. Da to nismo imali transparentno, mislim da bismo propali – rekao je Grubišić dodajući da su već u srpnju 2020. godine imali puno bolje poslovne rezultate.

Budući da je tema ovogodišnje konferencija bila autentičnost, Grubišić je napomenuo da se upravo u tom transparentnom pristupu očituje njihova autentičnost.

Brend persona tvrtke

Koliko je autentičnost, ali i briga o zaposlenicima važna za razvoj (a u slučaju Bornfighta i preživljavanje) tvrtke naglasio je i Siniša Soćanin koji je na konferenciji podijelio svoje iskustvo na poziciji brand writera (što je, kako je pojasnio, slično kao copywriter, samo 'piše' brend) u beogradskoj IT tvrtki Hooloovoo. Kada je došao trenutak širenja tvrtke, da Hooloovoo iz malog tima preraste u korporativni brend, Soćanin je objasnio da je bilo potrebno izgraditi cijelu strategiju i priču o tome, a izazov prilikom tog rasta bio je i privući zaposlenike da odaberu baš njih.

– Ako kao IT kompanija hoćemo imati vrhunske programere, potrebno je da nas primijete. A oni su pametni ljudi i vide neiskrenost – rekao je Soćanin.

U kreiranju brenda, ali i u kasnijim rezultatima koji su doveli do sadašnjih 100-njak zaposlenika, pomogla im je personifikacija tvrtke u imaginarni lik Matoroga koji im služi kao svojevrsna referentna točka za sve što rade.

– Pojedinac je Matorog, tim unutar tvrtke je također u jednom nivou Matoroga, a i cijela je firma na nivou Matoroga. Imamo nešto oko čega se okupljamo i Matorog je postao referentna točka za cijelu firmu. On je Hooloovoo kroz stav, stil, ponašanje. On je brend persona. Kada bilo što radimo ravnamo se prema njemu. Kada želimo raditi oglašavanje, kao i kada definiramo benefite za zaposlene, to nisu sustavni benefiti, nego su to benefiti za Matoroga koji se prema njemu prilagođavaju i mijenjaju. Razvijamo stvari koje su korisne i koje trebaju Matorogu – objasnio je Soćanin slikovit i nadasve inovativan način employer brandinga zahvaljujući kojemu je Hooloovoo već godinama među najpoželjnijim poslodavcima među IT tvrtkama u Srbiji.

Kreiranje Matoroga, personifikacije njihove tvrtke, temeljeno je na želji da 'dobri ljudi kidaju svoj posao, rastu i uživaju', objasnio je Soćanin. Na kraju izlaganja zaključio je da 'sve što dugoročno funkcionira u ljubavi, funkcionira i u employer brandingu'.