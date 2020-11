Upoznajte najmoćnije: Ivana Bratanić od malih je nogu bila ‘fajterica‘

U novom nastavku Liderovog serijala Upoznajte najmoćnije prkosimo sve samo ne modrom nebu iznad Zagreba i družimo se s predsjednicom Uprave Euroherc osiguranja Ivanom Bratanić. U laganoj šetnji kroz pitanja i prošlost doznajemo da je od malih nogu danas jedna od najmoćnijih žena hrvatskog biznisa bila 'fajterica'.

- Netko tko je uvijek bio prvi, borac za pravdu, uvijek u svađi, uvijek u nekakvim dokazivanjima, natjecanjima… - predstavila nam je mlađu verziju sebe Bratanić.

Ispričala je i kako se s vremenom taj 'kratki fitilj' iz mlađih dana produžio.

- Što sam starija, fitilj je sve duži i to mi se sviđa. To je u mladosti bila jedna od mojih, mogla bih reći, slabijih strana, ali me ujedno i naučila pa sada to bolje funkcionira.

Slobodno vrijeme, kojeg baš i nema previše, najradije koristi za druženje i boravak u prirodi, ali i za nešto što jako voli, a to je spavanje. Također, uživa u još jednoj aktivnosti za opuštanje.

- Obožavam čitati. Ne stižem puno, ali u svakom slučaju to je nešto što preferiram kad god imam malo više slobodnog vremena i kad se, posebno ljeti ili zimi, mogu malo duže opustiti - podijelila je s nama Bratanić.

Kako održava kondiciju, bi li skakala bungee, kako izgleda njezin savršeni odmor i još ponešto o ovoj uspješnoj poslovnoj ženi saznajte u videu.

Na konferenciji Žene u biznisu koja će se održati 3. prosinca Ivana Bratanić sudjelovat će na panelu Nemoj da ti 2020. prođe, a da ništa nisi naučio. Već tradicionalno na konferenciji će biti predstavljena prestižna lista 300 najmoćnijih žena hrvatskog biznisa i dodijelit će se nagrade onima koje su se svrstale među prvih deset. Susret nezaustavljivih žena koje iz dana u dan dokazuju da je samo nebo granica već godinama je izvor inspiracije i motivacije za poravnavanje društvenih nejedankosti i poticanje veće zastupljenosti žena na najvišim položajima.

U tom tonu predsjednica Uprave Euroherc osiguranja se na kraju video razgovora obratila mladim ženama s motivirajućom porukom.

- Svim mladim ženama koje kroz život idu nekim svojim putem i streme nekom svom cilju samo želim poručiti da budu svoje. Život nosi razne epizode, ljepše ili ružnije, ali moraju ostati svoje i slušati sebe!

