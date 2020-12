UŽIVO: Počela konferencija ‘48 sati‘ - 12. susret gradonačelnika i poduzetnika

U zagrebačkom hotelu Westinu započela je tradicionalna 12. Liderova konferencija 48 sati, najveći skup gradonačelnika, poduzetnika i znanstvene zajednice u Hrvatskoj.

Ovogodišnji Susret gradonačelnika i poduzetnika se zbog poznatih epidemioloških razloga održava u hibridnoj varijanti, što znači da svi zainteresirani mogu i online pratiti ovu dvodnevnu konferenciju.

Kao i u prošlih jedanaest izdanja na Susretu će se govoriti o aktualnim temama za jedinice lokalne samouprave i mogućnosti suradnje s gospodarstvom u razvoju gradova. U raspravama na okruglim stolovima sudjelovat će gradonačelnici, poduzetnici i predstavnici Vlade.

Okupljenima se za početak obratio glavni urednik poslovnog tjednika Lider Miodrag Šajatović koji se zahvalio svima koji su omogućili da se i u ovim pandemijskim vremenima ova konferencija ipak održi.



Dubravko Bilić, gradonačelnik Ludbrega rekao je da je ovaj skup važan ne samo za Gradove, već je važan kao mjesto susreta između Gradova i investitora i svih onih koji žele dobro za zajednicu u kojoj žive.



- Nadam se da će i ovaj susret otvoriti mnoge korisne teme koje ćemo mi kao Gradovi moći eksploatirati na najbolji mogući način i da ćemo pronaći nove sugovornike u različitim ministarstvima i drugim državnim tijelima - rekao je uvodno Bilić.



Boris Bekavac, izvršni direktor sektora poslovanja s velikim poduzećima i javnim sektorom u HPB-u kazao je da smo se nakon rekordne 2019. godine suočili s mnogim izazovima koje je donijela pandemija.



- Pred nas bankare, ali i jedinice lokalne samouprave i poduzetnike postavlja se pitanje kako krenuti u novu fazu i kako preokrenuti trenutni negativan trend – rekao je Bekavac i dodao da treba naglasiti da je kreativna snaga našeg društva ta koja će doprinijeti da dođemo u bolju poziciju i da je HPB tu da pomogne i gradovima i poduzetnicima da dođu do ciljeva koje su si zacrtali.



Mirka Jozić, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu izrazila je zadovoljstvo da se tradicija ove konferencije nastavila.



- Gradovi su pokretači razvoja naše zemlje i mislim da to prepoznaju i nadležna ministarstva i banke. Sada nije vrijeme da Gradovi štede i mogu reći da će Zagreb u ovom razdoblju biti značajan investitor. Ova kriza je dobra podloga za novi način razmišljanja i za promjenu poslovnih tradicionalnih modela – rekla je Jozić.



Ivo Milatić, Državni tajnik ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dodao je da poduzetnici i jedinice lokalne samouprave moraju biti u sinergiji.



- Danas će biti tema iz našeg resora, a to su neizmjerno bitne teme za današnje gospodarstvo. Nema dekarbonizacije EU bez dekarbonizacije Hrvatske, a i obratno – rekao je Milatić.



Rekao je i to da je Hrvatska uključena u energetske procese EU te da smo jedna od ambicioznih zemalja kada je o tome riječ.

- Bitno je i naglasti da nam je lokalna samouprava važna zbog realizacije EU fondova koje moramo iskoristiti u idućem razdoblju, i to ne samo da ih iskoristimo već da ih pametno iskoristimo – zaključio je Milatić.

Konferenciju možete pratiti putem linka.