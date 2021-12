Vali Marszalek: Rodna neravnopravnost jedan je od trenutno najvećih izazova ljudskih prava

Rodna neravnopravnost jedan je od najvećih izazova ljudskih prava s kojim se trenutačno suočavamo, istaknula je voditeljica ureda glavnog direktora HUP-a i direktorica Global Compact mreže Hrvatska Vali Marszalek u svom predavanju na konferenciji Žene u biznisu koja se održava na Zagrebačkom velesajmu.

Prikazala je crno-bijelu fotografiju okruglog stola iz nekog prošlog vremena, te zatim još jednu. Na prvoj je tek jedna ženska osoba, a na drugoj kojom su uprizoreni donositelji odluka s nedavnog klimatskog samita COP26 u Glasgowu žena je nekoliko, ali su u velikoj manjini. Od nastanka prve fotografije prošlo je šezdesetak godina i to koliko je slabo ravnopravnost žena napredovala u tom periodu je porazno.

– Napredak je i dalje spor jer postoje strukturne i društvene barijere kao što su nejednakost plaća, seksualno uznemiravanje, podrška za zaposlenike roditelje te nesvjesna pristranost pri odabiru kandidata za upravljačke pozicije. Te se barijere odražavaju na tržište i u zajednici – rekla je Marszalek.

Istaknula je da je pandemija sve pogodila, ali najviše se odrazila na žene.

– Sedamdeset posto zaposlenih u svjetskom zdravstvenom sustavu koji je najpogođeniji pandemijom su žene. One su također tijekom pandemije u puno većem broju odlučile napustiti karijeru i posvetiti se obitelji. Vlasnice tvrtki, budući da ionako žene teže dolaze do kapitala, morale su zatvoriti svoje tvrtke. Lockdown je doveo i do porasta obiteljskog nasilja kojim su najviše zahvaćene opet žene – objasnila je voditeljica ureda glavnog direktora HUP-a.

Međutim, navela je kako je kriza donijela i priliku da se sruše rodni stereotipi, da se podijele odgovornosti u donošenju važnih odluka za društvo i planet te da se tako osigura bolja budućnost za buduće generacije.

– Benefiti žena u upravljačkim tijelima za biznis su jasni. Osim financijskih povrata, jer istraživanja pokazuju da, ako je udio žena u odborima tvrtki 30 do 40 posto, tvrtke imaju veće izglede za bolje financijske rezultate i veći povrat, tu su i bolji ESG rezultati koji se odnose na okoliš i društvo. Novije istraživanje iz prosinca 2020. godine pokazalo je da se u tvrtkama gdje žene imaju 30 posto udjela u odborima pokreću veći pozitivni pomaci prema rješavanju posljedica klimatskih promjena i pokretanju inovacija. Smijemo li si dopustiti čekanje od 268 godina na ravnopravnost ako znamo da udio žena u odboru čini takvu razliku – zapitala se Marszalek.