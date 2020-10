Velimir Srića: Pobjeda na tržištu može se postići samo superiornom tehnologijom i organizacijskom kulturom

Na 15. konferenciji o nabavi koja će se održati 21. i 22. listopada u organizaciji Lidera jedan od govornika je i prof. dr. sc. Velimir Srića, profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, znanstvenik, konzultant, pisac i, između ostaloga, stručnjak Svjetske banke za Change Management. Tema Srićina izlaganja bit će upravljanje u postkorona krizi, a ovih dana bit će objavljena i njegova nova knjiga ‘Osnažimo se: Od krize do strateškog sklada’ (EmPower Us: From Crisis to Strategic Harmony’). Koautor je Ira Kaufman, digitalni strateg i marketinški konzultant koji živi i radi u SAD-e, a knjiga se bavi pitanjem ‘kako srediti svijet u krizi’.

Kakve promjene slijede u upravljanju u postkorona krizi?

Pametni ljudi u krizi vide šansu. Ona nam daje prigodu da postanemo bolji. Za Hrvatsku je ponudila zanimljive pouke. Prvo, u krizama ne vrijede uobičajena pravila. U miru svatko može postati general ako je dovoljno dugo u sustavu i poslušno mu služi. No tek u ratu prepozna se tko su sposobni, a tko nesposobni. Drugo, problemi se bolje rješavaju ako glavnu riječ vode struka i znanje. Treće, nismo tako loši kako se sami često vidimo. Posebno smo dobri kad sposobnost i znanje dođu ispred ideologije i politike. Četvrto, trebamo vjerovati u sebe. Povećanje samopouzdanja najbrže izvlači iz problema. Kad vjerujemo da možemo, onda ćemo moći. I peto, kriza nas je trebala naučiti da je najvažnije pobijediti neprijatelja u sebi. Tada lakše nadvladamo vanjske neprijatelje, od pandemije do konkurencije i od depresije do recesije. Sve u svemu, glavne promjene trebaju se dogoditi u vrijednostima, onome u što vjerujemo i za što smo se spremni zalagati i boriti.

Na što menadžent posebno treba obratiti pozornost?

Možda je prethodno zvučalo kao ‘filozofiranje’, sad ću biti konkretniji. Dvije su glavne poluge u rukama menadžera. Prva je tehnologija. Treba se potpuno uključiti u procese digitalne transformacije, uvođenjem rada na daljinu, učenja na daljinu, zamjene svih procesa, organizacijskih pravila, proizvoda i usluga koji ne uvažavaju novo doba društvenih mreža, umjetne inteligencije, senzora i mobilnih aplikacija. Druga je organizacijska kultura. Menadžeri moraju posvetiti brigu novim vrijednostima koje stvaraju konkurentsku prednost, a to je izgradnja i jačanje povjerenja, briga o održivosti, empatija prema kupcima i partnerima i sveopća transparentnost. Tome treba dodati ‘stare’ vrijednosti poput spremnosti na promjene, timskog duha, kreativnosti, društvene odgovornosti i proaktivnosti. Pobjeda na tržištu može se postići samo s ta dva oružja, superiornom tehnologijom i superiornom organizacijskom kulturom.

Što je tema vaše nove knjige koja uskoro izlazi?

Knjiga predstavlja liderski priručnik za traženje puta prema poslovnom i osobnom uspjehu i ravnoteži. Zove se ‘Osnažimo se: Od krize do strateškog sklada’ (u originalu EmPower Us: From Crisis to Strategic Harmony’). Izlazi ovih dana i bavi se vječnim pitanjem ‘kako srediti svijet u krizi’, nudeći odgovor u obliku konkretnog modela ‘proizvodnje’ nove vrste menadžera i lidera (mi ih zovemo ‘katalizatori’) koji superiorno upravljaju promjenama u današnjim vremenima posebnih izazova. Koautor mi je Ira Kaufman, digitalni strateg i marketinški konzultant koji živi i radi u SAD-u. Predgovor nam je napisao čuveni Philip Kotler i u njemu je istaknuo da je čitao puno knjiga o tome kako ‘popraviti svijet’, a naša mu se čini jednom od najboljih. Nadam se da nije pogriješio, no to će procijeniti čitatelji.



