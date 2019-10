Zamjenica veleposlanika SAD-a: Investitori moraju imati vjeru da im je novac u Hrvatskoj siguran

U organizaciji ICCrA Instituta za Compliance, Criminal Compliance i Anti-Money Laundering te poslovnog tjednika Lider održao se Okrugli stol 'Compliance Officer – uloga i dužnosti' s ciljem šireg prihvaćanja ove discipline i prakse u hrvatskom gospodarstvu. Kroz predavanja i okrugli stol tražit će se odgovori na pitanja o ovoj funkciji koja je nedavno postala obvezujuća u javnim i državnim tvrtkama.

Događaj je otvorila Victoria J. Taylor, zamjenica veleposlanika SAD-a u RH, koja je pohvalila cijeli događaj te je kazala kako je compliance veoma važno pitanje. Osvrnula se na Doing business listu koja je danas izašla i na kojoj je HR napredovala za sedam mjesta. Rekla je kako je ovo odlična vijest i da očekuje još veću povezanost američkih i hrvatskih kompanija, kao i dolazak američkih kompanija u Hrvatsku.

- U američkom veleposlanstvu smatramo kako privatni i državni sektor moraju napraviti više kako bi Hrvatsku pomakle više na toj ljestvici, jer vjerujemo da je Hrvatska odlična zemlja za poslovanje. Puno je još potencijala koji se može iskoristiti. Mi ne možemo forsirati američke komapnije da dođu u RH, one moraju same to odlučiti, a za to je potrebna pozitivna poslovna klima. Jake institucije su bitne, pravo, i zakoni moraju biti na razini kako bi se privuklo američke investitore – rekla je Taylor, pa dodala: - Jačanje compliance u kompanijama je bitno kako bi se spriječile prevare, pravila se moraju sljediti i onda će investitori imati puno povjerenje u hrvatsku kao zemlju otvorenu za investicije. Moraju imati vjeru da im je novac tu sigurnan, a tu copliance tu igra važnu ulogu, i to već šalje važnu poruku investitorima – rekla je Taylor.

Čak i samo imanje compliance officera u šalje dobru poruku mogućim investitorima, poručila je na kraju izlaganja Victoria j. Taylor.