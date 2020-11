Xavier Subirats: 2011. godine 70 posto članova uprave nije znalo koja je strategija tvrtke, slično je i danas

U poslijepodnevnom dijelu prvog dana osme konferencije o kontrolingu pod nazivom 'Controlling - The time to wow is now', koju zajednički organiziraju Lider i konzultantsko poduzeće Kontroling Kognosko, a pod pokroviteljstvom Međunarodne udruge kontrolera (Internationaler Controller Verein – ICV) održano je nekoliko zanimljivih predavanja, čija je zajednička tema sve veća uloga kontrolinga u svijetu pogođenom pandemijom koronavirusa.

Predavanjem 'Kako boljim izvještajima poboljšati sastanke upravnih odbora?' Xavier Subirats, partner španjolske tvrtke AMSEL Assessors, pokušao je odgovoriti na pitanje što je nužno svakom upravnom odboru za donošenje odluke koja će rezultirati maksimiziranjem profita.

Subirats je naglasio da je temeljna dužnosti upravnog odbora nadzor i savjetovanje o glavnim strateškim, operativnim ili financijskim odlukama, a pri tome treba uzeti u obzir interes svih dionika. Iako je krajnji cilj svake korporacije maksimiziranje vrijednosti, to se može postići samo uzmu li se u obzir interesi svih sudionika poslovnog procesa klijenata, zaposlenika, vjerovnika, dobavljača, zajednice u cjelini, okoliša. Stoga bi izvršni direktori trebali poštivati odgovarajuće procese izvještavanja koji će poboljšati sposobnost uprave da bolje donosi odluke, jer su za donošenje odluka najvažnije kvalitetne i točne informacije. Iako postoje razlike između zemalja i kompanija, svugdje je važno kako pripremiti materijale za Upravu.

Subirats je istaknuo da prema istraživanjima iz 2011. godine 70 posto članova uprave nije znalo koja je strategija tvrtke, a slično je i danas. To treba mijenjati jer je cilj da svi članovi uprave imaju dovoljno znanja o strategiji tvrtke kako bi mogli zamijeniti predsjednika uprave ako on bude spriječen obavljati tu dužnost. Za Subiratsa važno je znati svrhu kompanije i u kojem smjeru bi se ona trebala razvijati, a to je pitanje danas možda važnije nego ikada prije, stoga je uloga informacija, ispravnog izvještavanja i kontrolinga sve značajnija.

- Danas kompanije trebaju imati dvostruku viziju i strategiju, onu od dana do dana, ali i dugoročnu. Strategiju treba prilagoditi situaciji, ali i dalje imati plan dugoročnog razvoja, jer iza svake uspješne tvrtke stoji dobro razrađena strategija, i sve brzorastuće tvrtke iza sebe imaju razvijenu strategiju menadžera ili vlasnika, zaključio je Subirats.

'Razumijemo li zaista koja je uloga kupca', predavanje Valentina Usenkova, osnivača Usenkov.pro i partnera na CA Controller Akadimiji Usenkov bavilo se ulogom kupca u donošenju odluka koja je danas prevažna, stoga svaka tvrtka treba detektirati tko njen kupac zaista jest.