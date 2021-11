Započela je 9. Međunarodna konferencija o kontrolingu u Hrvatskoj, a naglasak je stavljen na suradnju kontrolinga i analitike podataka

Dvodnevna 'Međunarodna konferencija o kontrolingu u Hrvatskoj' (ICCC) koja se fokusira na temu kontrolinga i analitike podataka i koju su zajedno organizirali poslovni tjednik Lider i konzultantska tvrtka Kontroling Kognosko, započela je prvi dan izlaganja svojeg 9. izdanja.

Tema konferencije, koja se drugu godinu za redom održava online, inspirirana je brzim razvojem analitike podataka, što nedvojbeno utječe na smjer kojim se tradicionalni kontroling otvara prema novim područjima, te činjenicom da su ove dvije discipline sve više isprepletene i ovisne jedna o drugoj.

Na samom početku konferencije, njezina moderatorica Jasmina Očko, savjetnica za implementaciju kontrolinga i za kontroling u praksi u Kontroling Kognosko, istaknula je da je danas potrebno veliku količinu podataka pretvoriti u zaključke čemu pomaže današnja tehnologija, no i da je podatke potrebno pretvoriti u informacije na pravi način i u tome se najviše vidi isprepletenost ovih disciplina.

S obzirom na to da se analitika podataka brzo razvija, ona postaje važan partner tradicionalnom kontrolingu, pa je Očko objasnila da upravo naslov konferencije 'Quickstep between controling and analytics' pokazuje koliko je potrebno uskladiti rad ovih disciplina.

Analitika podataka uključuje prikupljanje, ispitivanje, doradu, transformaciju i modeliranje podataka kako bi se procijenili i predvidjeli budući poslovni tokovi na temelju trendova, uzročnosti i brojnih drugih čimbenika.

No, podaci se mogu pretvoriti u informacije samo ako im damo strukturu i obradimo ih na pravi način. Zato je prva govornica, Olga Rudakova, financijska stručnjakinja i trenerica podatkovnih vještina, svoje izlaganje posvetila 'story tellingu' na koje se važno fokusirati ako se sami podaci žele pravilno prenijeti publici.

U prezentaciji koja je bila posvećena pretvaranju podataka u grafove na kvalitetan način, objasnila je da na vizualan način podaci mogu biti dobro ili loše prepričani. Usporedila je to s traženjem gljiva u šumi i izdvajanjem najboljih plodova za dobivanje krajnjeg produkta.

Naglasila je da je u podacima uvijek ima neka priča koja se može ispričati, a poseban zadatak ljudi je se priča iza podataka ispriča na pravi način i postane razumljiva svakome.