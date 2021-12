Započela konferencija Žene u biznisu: Ne propustite pružiti ruku ženama pored sebe

Žene u Europi zauzimaju manje od deset posto izvršnih pozicija, u Hrvatskoj samo 16 posto. Žene u Europi imaju 14 posto manju plaću, što znači da dva mjeseca godišnje rade besplatno. U Hrvatskoj taj broj seže čak do 17 posto. Za to postoje razna objašnjenja, primjerice da žene rade u sektorima koji su manje plaćeni, da žene rade češće pola radnog vremena, ali nijedna ta teza ne može objasniti činjenicu da želje zarađuju 24 posto manje od svojih muških kolega. Žene su jednako vrijedne. Ne smijemo propustiti generacijsku priliku da mi budemo te koje će napraviti pomak u statistici, rekla je direktorica Lidera Bojana Božanić Ivanović na otvaranju 11. konferencije Žene u biznisu koja se danas održava na Zagrebačkom velesajmu.

- Žene koje su probile stakleni strop uvele su novi stil vođenja i uspjele su zbog, a ne usprkos karakteristikama i vještinama koje se smatraju 'ženskim'. Empatičnost, socijalna i emocionalna inteligencija, to su odlike koje su ženama bliske. One dijele informacije, potiču samopouzdanje kod zaposlenika, ne upravljaju kroz pristup zapovijed-kontrola. One najbolje rade kada se osjećaju dobro i ostvaruju interakcije koje će potaknuti te osjećaje i kod drugih. Uključivanjem i poticanjem zaposlenika da se i sami osjećaju važni i moćni, svi dobivaju, zaposlenici, klijenti i šira zajednica - naglasila je Božanić Ivanović.

Dodala je da su žene na upravljačkim pozicijama svojim pristupom transformirale kompanije u kojima rade, njihove taktike preživljavanja u pandemijsko vrijeme donijele su rezultate kompanijama.

- Današnjim programom, kojim ćemo se družiti sa ženana iz sporta, kulture i biznisa, vjerujemo da smo napravili barem pola koraka da stvorimo poticajnu klimu za stvaranje novih empatičnih liderica jer one su tu i zaslužuju priznanje za svoj uspjeh - zaključila je direktorica Lidera te poželjela prisutnim ženama da u sljedećoj godini same sebi budu prioritet, da biraju pažljivo kome će pružiti svoj najvažniji resurs -vrijeme te da nikako ne propuste pružiti ruku ženi pored sebe.

Ovogodišnje izdanje konferencije Žene u biznisu koja okuplja i povezuje poslovne žene, vlasnice, direktorice i menadžerice kompanija Hrvatske, regije i šire te podržava inicijativu za povećanje zastupljenosti žena na najvišim položajima, osobito je bitno stoga što je pandemija koronavirusa imala negativan utjecaj na rodnu ravnopravnost i položaj žena.

U programu konferencije kroz predavanja, panele i One on One razgovore sudjelovat će specijalistica psihijatrije u KBC-u Zagreb i profesorica na Medicinskom fakultetu Martina Rojnić Kuzman, direktorica Komunikacijskog laboratorija i predsjednica Nadzornog odbora HUP-a Manuela Šola, direktorica poslovnog razvoja u Qev Tech Monika Mikac, generalna direktorica SAP Hrvatska Anita Lacmanović, direktorica konzultantske tvrtke Spona Code Diana Kobas Dešković, predsjednica Hrvatskog glazbenog zavoda i profesorica Pravnog fakulteta Romana Matanovac Vučković, voditeljica ureda glavnog direktora HUP-a i direktorica Global Compact mreže Hrvatska Vali Marszalek, psihologinja i account executive u agenciji Señor Anamaria Vuić, korporativni trener i coach te direktorica strateškog razvoja Sveučilišta VERN' Iva Biondić, nogometna sutkinja Ivana Martinčić, predsjednica Uprave KTC-a Daliborka Kranjčić te predsjednica Uprave brokerskog društva Marsh Iva Roković Lekić.

Na konferenciji će tradicionalno biti dodjeljene nagrade deset najmoćnijih žena te će biti predstavljena najnovija lista 300 najmoćnijih žena hrvatskog biznisa.