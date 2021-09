Vujčić na Danu velikih planova: Oporavljamo se brže nego što smo očekivali

Hrvatska bilježi oporavak gospodarstva u „V“ obliku. Čak su i prognoze Hrvatske narodne banke, koje su okarakterizirane kao ambiciozne, prešišane, ustvrdio je guverner Boris Vujčić, na konferenciji Dan velikih planova koja se upravo održava na Zagrebačkom velesajmu. Korporativni će sektor i u ovoj godini rasti. U prošloj su godini najviše rasli energetika i poljoprivreda, a snažan pad zabilježili su turizam i sektor prijevoza, no i to je manje od očekivanja.

No, turizam će ove godine imati rezultate bolje od onih u 2019. godini, kao i ostali dijelovi gospodarstva. Glavni su razlog takvih rezultata monetarne potpore za veća poduzeća, poput moratorija na kredite i Covid kredite, a za manja poduzeća financijske potpore za zaposlene. Zbog ovog drugog nije ni došlo, upozorio je guverner, velikog i značajnog rasta nezaposlenih.

- Pitali su me prošle godine hoćemo li nezaposlene brojati u stotinama tisuća, a broj novonezaposlenih zbog pandemije stao je na 50.000 osoba i nije više rastao. I ne samo to, svi ti ljudi su već zaposleni – istaknuo je Vujčić i naveo kako će se i moratoriji i potpore za zaposlene najvjerojatnije ukinuti do kraja godine, dok će ostati na jedino garancije i Covid krediti. Na horizontu nema opasnosti za financijski sektor, navodi, jer s ukidanjem moratorija ne predviđa zabrinjavajući rast loših kredita.

- Kvaliteta kredita se ne kvari tako brzo i lako kao u prošloj krizi – rekao je Vujčić.

Kriza je, očekivao, dodao je, najviše utjecala na poduzeća koja su duboka ušla u 4. industrijsku revoluciju, IT sektor, koji ionako najmanje ovisi o socijalnom kontaktu. Zabrinjava ga tek porast tvrtki zombija, koje unatoč velikih resursima po zaposlenima, loše posluju i kojima bi bilo bolje da izađu s tržišta i oslobode resurse banaka za druge, zdravije tvrtke.

- Banke nisu te koje će „ubiti“ namjerno svoje klijente – objasnio je Vujčić.

S druge strane, kako bi na tržište došle druge tvrtke i kako bi zdrave rasle još više trebalo bi napraviti strukturalne reforme, posebice reformu pravosuđa i javne uprave, ali to ne znači da korporativne sektor treba sjediti na rukama – tvrtke je potrebno restrukturirati i zombije detektirati i ispratiti s tržišta, zaključio je Vujčić.

Najvažnija poslovna konferencija u Hrvatskoj 'Dan velikih planova' koju organizira poslovni tjednik Lider započela je svoje trinaesto izdanje u kongresnoj dvorani na Zagrebačkom velesajmu.

Nakon što je prošlogodišnja konferencija bila obojena pandemijom i svim problemima vezanim uz nju, ove godine sudionici se okreću budućnosti s temama o monetarnoj i fiskalnoj politici, globalnim trendovima, poticanju izvoza, prilikama i opasnostima kao i o razvoju poslovanja nakon pandemije.

Mnogi državnici i lideri tvrtki dati će svoje prognoze i procjene za sljedeću poslovnu godinu, među njima i guverner Vujčić, predsjednik Milanović i ministar Ćorić dok će na dva velika panela lideri tvrtki raspravljati o razvoju poslovanja, rizicima i prilikama koje su pred nama i koje nas očekuju.

Miodrag Šajatović, glavni urednik Lidera uvodno je rekao kako je Dan velikih planova jedna od rijetkih konferencija koja se održava u kontinuitetu i koja se u živo održala i prošle veoma zahtjevne godine. Dodao je da se ova konferencija 'otela kontroli' jer je premašila očekivanja od 2009. kada je po prvi puta organizirana i kako cilj konferencije nikad nije bilo kukanje i prebacivanje odgovornosti na nekog drugog. Sintagma velikih planova međusobno bodrenje i posebna kemija skupa i svih onih koji na njega dolaze, rekao je Šajatović.

- Danas su se pojavile nove neravnoteže, nekada su se obrtna sredstva ulagala u investicije a danas imamo signale da se sredstva za investicije pretaču u sredstva za punjenje skladišta i kupovinu repromaterijala – rekao je Šajatović i dodao da uz inflaciju i zagušene dobavne lance iduća godina ostaje nepoznanica, ali da smo svi danas tu kako bi razmijenili predviđanja i skovali ambiciozne planove.

- Vidjeli smo u ovih 13 godina da oni koji čekaju idealnu poslovnu klimu nikad ne ostvare velike planove. U velike planove se kreće a onda se prilagođava okolnostima – zaključio je svoje izlaganje Šajatović.

Glavni direktor HUP-a, Damir Zorić je podsjetio kako je Hrvatska prihvatila Nacionalnu strategiju razvitka do 2030. godine u kojem planiramo do te godine postati zemlja prosjeka EU, što je vrlo ambiciozan plan. Također, rekao je kako je tu i drugi veliki plan tj. strategija, a radi se naravno o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti.

- To je prilika generacije i bit će velika šteta ako i jedan euro iz tog okvira propustimo – rekao je Zorić.

Dodao je kako nas čeka velika utakmica i kako je konačni cilj te utakmice ostvarivanje nacionalne strategije te da svi dionici moraju raditi u tom smjeru kako bi u tome i uspjeli.