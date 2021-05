Započeo investicijski forum Lider invest u Osijeku

Investicijski forum Lider invest Istok koji već šestu godinu okuplja poduzetnike, predstavnike institucija, javne i lokalne uprave započeo je u Osijeku.

Glavni urednik Lidera i član stručnog odbora Lider investa Miodrag Šajatović ustvrdio je da su netočne predodžbe da se u Hrvatskoj ništa ne proizvodi i ništa ne izvozi. Hrvatski proizvođači su ostvarili izvozne rezultate gotovo identične pretpanemijskoj godini, a pozitivan je siganl i taj što industrijska proizvodnja raste i prema tome smo među prve tri zemlje EU. Pojasnio je kako se projektom Lider invest nagrađuju oni koji su imali hrabrosti investirati u proizvodnju.

- Pratimo te firme koje su investirale u proizvodnju, nijedna od 49 nagrađenih investicija nije se pokazala promašenom, već su sve te tvrtke ostvarile sasvim solidne rezultate - istaknuo je Šajatović.

Predsjednik HGK - Županijske komore Osijek Zoran Kovačević koji je ujedno i domaćin investicijskog foruma naveo je da su unatoč koronavirusu u Osječko-baranjskoj županiji uspjeli sačuvati osnovne gospodarske pokazatelje. - Strahovali smo zbog nemogućnosti izvoza, no on je čak nešto malo i narastao, strahovali smo za likvidnost, ali krivulja je očuvana, a uspjeli smo očuvati i radna mjesta. Ta tri pokazatelja smatramo vrlo bitnima za očuvanje gospodarstva - kazao je Kovačević.

Napomenuo je kako se gospodarstvo na istoku Hrvatske bazira na poljoprivredi i na prehrambenoj industriji te da su investicije u vrijednosti od 10 do 50 milijuna kuna koje su u posljednje vrijeme provedene bile usmjerene kao potpora postojećoj proizvodnji. S obzirom na to, s velikom se pozornošću prate dva važna strateška dokumenta – Strategija poljoprivrede 2030. i izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu. - Prema tome u idućem razdoblju za poljoprivredu je nacionalnim proračunom predviđeno oko osam milijardi kuna godišnje i to je prilika da se razmisli o demografskim mjerama u ruralnim prostorima. Trebali bi inzistirati na jednoj finoj mjeri između proizvodnih investicija i komunalne infrastrukture. Ne smijemo dopustiti da se taj novac rasprši - naglasio je Kovačević.

Skup na kojem će biti riječi o investicijskoj klimi u Hrvatskoj pozdravio je preko video veze i državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Zdenko Lucić.

Nakon predstavljanja projekta Lider invest slijedi veliki okrugli stol na kojem će iz svog ugla o investicijskim prilikama govoriti pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Osječko-baranjske županije Ivana Katavić Milardović, zamjenica pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Osijeka Anamarija Matić-Kardoš, zamjenik predsjednika Uprave HAMAG-BICRA Mario Turalija, predsjednica Uprave osječke tvrtke za proizvodnju i promet vreća Carta Branka Hitner te predsjednik Uprave vukovarske tvrtke za proizvodnju gotovih mikrobioloških podloga Certifikat Mario Bajta.

U sklopu završne manifestacije Lider invest u listopadu će biti dodijeljene nagrade za najbolje male, srednje i velike proizvodne investicije u Hrvatskoj. Na natječaj se mogu prijaviti investicije čija je proizvodnja počela od 1. siječnja 2018. do 1. siječnja 2021. Nominaciju je potrebno dostaviti najkasnije do 1. rujna 2021. Kriterij za odabir najboljih investicija su udio izvoza, broj novootvorenih radnih mjesta i suvremenost tehnologije.

Poslovni tjednik Lider pokrenuo je 2016. poseban projekt LIDER INVEST, nagradu za najbolje male, srednje i velike proizvodne investicije u Hrvatskoj, kako bi promicao ulaganja koja otvaraju nova radna mjesta, povećavaju izvoz i stvaraju dodatnu vrijednost. Kvalitetu prijavljenih investicijskih projekata ocjenjivat će Stručni odbor kojeg čine Mladen Vedriš (predsjednik), Tomislav Radoš (HGK), Mladen Fogec (Udruženje stranih ulagača u Republici Hrvatskoj), Vedrana Jelušić Kašić (Deloitte), Zdenko Lucić (Ministarstvo vanjskih i europskih poslova), Slavko Krajcar (FER) i Miodrag Šajatović (Lider media).

Partneri projekta Lider invest na čijoj će se svečanoj završnici dodijeliti nagrade za najbolje proizvodne investicije u Hrvatskoj su Europska investicijska banka, Europska komisija, HAMAG BICRO, HGK, Grad Kutina i Zaklada Konrad Adenauer.