Žene u biznisu: Desetu godinu zaredom družimo se s najmoćnijima. Pridružite nam se!

Nije tajna da svi žele biti u njihovom društvu jer one su najmoćnije žene hrvatskog biznisa. Svaka minuta u njihovom društvu je dragocjena jer njihovo iskustvo, način na koji se odnose prema životu i poslu prilika su za učenje, inspiraciju i, kod nekih žena, buđenje buntovnog osjećaja 'mi to možemo'. Upravo to se i traži! Čudna su vremena, ali i prava da se ruše stakleni stropovi, probijaju zatvorena vrata i sve izlike padnu u zaborav.

Lider je stoga ozbiljno prionuo poslu da organizira još jednu hit konferenciju Žene u biznisu. Bit će to jubilarni deseti susret i prilika da se predstavi 'najdžentlmenskija' i najženstvenija Liderova lista - 300 najmoćnijih žena u biznisu, koju objavljujemo već dugih 16 godina sa željom da doprinesemo inicijativi za povećanje zastupljenosti žena na najvišim položajima. Pogledajte tko se prošle godine uvrstio među top deset

Konferencija Žene u biznisu održava se 3. prosinca od 10 sati, zbog epidemioloških mjera za suzbijanje širenja koronavirusa odvijat će se online. Sjedalo u prvom redu do zaslona rezervirajte još danas. Ulaz je besplatan, ali prijava je obavezna. Prijavite se!

Iz programa konferencije izdvajamo fantastične One on One razgovore.

Na jedan od tih razgovora dolazi nam Josphin Galla, nova generalna direktorica SAP-a za Jugoistočnu Europu. Galla je u sektoru tehnologije više od desetljeća, javne usluge, rudarenje podacima i ENR su joj u malom prstu, a prije no što je zadužena za našu regiju bila je generalna direktorica SAP-a za Vijetnam i članica Izvršnog tima za SAP Jugoistočnu Aziju.

Na drugom ćemo ekskluzivno popričati s izvršnom direktoricom i potpredsjednicom odjela za marketing i medije United Groupa Victoriyom Boklag. Prije no što je stupila na vrhovno upravljačko mjesto, radila je na raznim pozicijama unutar tvrtke u financijskom i komercijalnom području. Bila je i izvršna direktorica SBB-a, vodećeg kablovskog operatora u Srbiji, a članica je Uprave i SBB-ove zaklade. Budući da dosad još nije istupala u hrvatskim medijima, imat ćemo posebnu čast prvi je upoznati.

Održat će se i četiri panela na atraktivne i nadasve aktualne teme:

Kako biti uspješan kod kuće i od kuće?

Razgovarat ćemo o tome što nam je donijelo 'novo normalno', kako smo se snašli te kako uskladiti privatni i poslovni život. Svoje iskustvo s nama će u ovom razgovoru, između ostalih podijeliti i članica Uprave Hrvatskog Telekoma i glavna operativna direktorica za privatne korisnike Nataša Rapaić.

Što kada propadnu i plan A i plan B i plan C?

U godini kao što je ova potrebni su lideri, a ne menadžeri. Izjalovljeni planovi zahtijevaju visoku dozu fleksibilnosti i brzo pronalaženje rješenja. Koliko su puta svoje planove morale promijeniti i kako su to glatko izvele ispričat će predsjednica Uprave KTC-a Daliborka Kranjčić i direktorica Zagrebačkog velesajama Dina Tomšić.

I neuspjeh je dio uspjeha

Tko nije pokušao nije ni uspio, a svi znamo da svaki pokušaj ne mora završiti slavno. No, i neuspjesi su sastavni dio uspjeha, ma koliko nas nekad strah od njih paralizirao. Zašto se o neuspjesima šuti i kroz što su sve prošle otkrit će predsjednica Uprave Philip Morrisa Zagreb Anita Letica, predsjednica Uprave HBOR-a Tamara Perko i članica Uprave Atlantic Grupa Lada Tedeschi Fiorio.

Nemoj da ti 2020. prođe, a da ništa nisi naučio!

Ajme, kakva godina! Baš zato što nas je prekinula u kolotečini i natjerala nas da se snađemo, da prevladamo nove okolnosti pružila nam je priliku da se bolje upoznamo, shvatimo od čega smo sazdani i što sve možemo. Kakve pouke ponijeti u budućnost iz znanstveno-fantastične 2020. kazat će nam predsjednica Uprave EUROHERC osiguranja Ivana Bratanić i predsjednica Uprave Zagrebačkog Holdinga Ana Stojić Deban.

