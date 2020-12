Započela konferencija Žene u biznisu: Rezultati za 2020. pokazat će da su kompanije koje su vodile žene bolje prošle

Poslovni rezultati za 2020. pokazat će sve prednosti ženskog vodstva koje krasi kombinacija empatičnosti i čvrstine, naglasila je to direktorica poslovnog tjednika Lider Bojana Božanić Ivanović u četvrtak u Westinu otvorivši desetu jubilarnu konferenciju Žene u biznisu koju možete pratiti online.

- Ove godine susreli smo se s teškim trenucima i poslovno i privatno. Vodstva kompanija morala su hrabriti i sebe i druge, staviti se u poziciju svojih zaposlenika, a imati dovoljno hladnu glavu za brze i inovativne odluke. Kažu da su žene empatičnije, a ja vam tvrdim da ćemo na rezultatima za 2020. vidjeti da su tvrtke koje su vodile žene bolje prošle ove godine. I to zato što smo si dozvolile da se vodimo i osjećajem, a ne samo brojkama - rekla je Božanić Ivanović obrazloživši kako je nužno sačuvati nježno lice biznisa i u trenutcima kada posao zahtijeva čvrstinu.

Žene u biznisu bit će predstavljena prestižna rang-lista 300 najmoćnijih žena hrvatskog biznisa, a u programu vas očekuju dva One on One razgovora. Prvi u Hrvatskoj popričat ćemo s izvršnom direktoricom i potpredsjednicom odjela za marketing i medije United Groupa Victoriyom Boklag, a potom i s novom generalnom direktoricom SAP-a za Jugoistočnu Europu Josphin Gallom. Održat će se i četiri panela na aktualne teme: Kako biti uspješan kod kuće i od kuće, Što kad propadnu i plan A i plan B i plan C, I neuspjeh je dio uspjeha te Nemoj da ti 2020. prođe, a da ništa nisi naučio!

Budući da su pandemijski uvjeti onemogućili tradicionalno konferencijsko druženje s najmoćnijim ženama u biznisu, Lider je ove godine nemogućnost osobnog kontakta odlučio nadoknaditi video kampanjom Upoznajte najmoćnije. Ako još niste, pogledajte videe ovdje.

---Na konferenciji

U velikoj završnici konferencije proglasit ćemo imena ovogodišnjih deset najmoćnijih žena hrvatskog biznisa.

Pratite nas uživo na Vimeu.